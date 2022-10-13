「我這麼帥為什麼沒女友？」　母胎單身男計畫「屠宰3000女」洩憤

▲男子認為長期單身都是女人的錯。（翻攝自Tres Genco IG）

圖文／鏡週刊

美國一名22歲男子因交不到女友成仇女變態，不僅主動去接受軍事訓練，還恐怖的訂出具體計畫要「屠宰」3,000名女子。所幸犯案前遭警方逮捕並被起訴，最重將面臨無期徒刑。

美國《福斯新聞（FOX NEWS）》報導，俄亥俄州一名男子建可（Tres Genco）自認是一等一的帥哥，在網路貼了許多自拍照，並發文表示「我這麼帥，為什麼交不到女朋友？」「都怪這些女人的眼光太差了」，由於母胎單身，加上不被認可，竟展開了恐怖殺人計畫。

建可接受民間的軍事訓練，並加入了網路的「非自願性獨身」社團藉此在同溫層取暖，該社團成員以獨身男性為主，充斥對女性負面的評語與言論，建可的言行也因此越來越偏激，還發表了許多爭議性的言論，甚至還撰寫了「仇女宣言」，文字間充滿女性對他忽視的憤怒，認為長期單身都是這些女人的錯。

宣言中，甚至還計畫要殺戮女性，且訂出具體的步驟與目標，計畫要殺3,000位女性，但不清楚為何要特別指明要殺俄亥俄大學的姊妹會成員。建可也開始著手實施他的殺戮計畫，2021年他購買多把槍枝、防彈背心，還有駭人的大砍刀。

對此，美國司法單位接獲情資，在建可犯案前將他逮捕歸案，美國俄亥俄州檢察官派克（Kenneth L. Parker）慶幸能防患於未然，先發制人逮捕了建可，直指「建可籌謀了殺女計畫並有意執行，我們聯邦與地區執法部門通力合作，在他作案前阻止犯罪。」

經過偵訊，建可在當地時間週三（12日）認罪並完成供述，承認想要屠殺女性的動機是出於「仇恨、嫉妒，還有復仇的意念」。若定罪，建可刑期最高恐怕為無期徒刑。

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