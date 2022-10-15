重返台灣竟是接引亡姊！女大生家人悲痛招魂　弟捧牌位帶她回家

▲家屬前往租屋處招魂，受害者弟弟捧牌位出門 。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

在銘傳大學就讀4年級的馬國蔡姓女大生，13日在租屋處遭剛認識的男子殺害，被害女子家屬14日搭機抵台，在15日上午前往北市第二殯儀館悲痛認屍，下午到女兒租屋處招魂，家屬全程不發一語，結束儀式後默默上車離開。

回顧案情，30歲的陳姓男子13日在新北市鶯歌區的住處吞下大量止痛藥，母親發現後立刻報警，警消送醫途中，陳男竟然語出驚人表示「殺了一個人，在士林大東路」，警方循線找到地方，發現馬國蔡姓女大生陳屍床上，已經死亡多時。

▲陳男掐斃蔡女，離開租屋處後還疑似先到超商購物，神情一派輕鬆。（圖／記者黃宥寧翻攝）



根據陳姓兇嫌表示，在IG認識馬國的蔡姓女大生約一周，2人陷入交往，但是因蔡女精神狀況不穩定，希望他能夠幫忙輕生，最後才會徒手將蔡女掐死，再返家後吞服藥物企圖輕生，14日已經轉到恢復室，但面對警方詢問，卻不願意再多提一句話。

▲馬國女大生被殺害，家屬14日晚上抵台，15日上午前往殯儀館見最後一面。（圖／記者邱中岳翻攝）

女大生家屬，包括父母、阿姨和弟弟4人也從馬國抵台，在14日晚上8時許入境台灣，蔡爸爸抵台後悲憤對著鏡頭喊話，「殺人就是錯，請台灣政府還我一個公道」，讓人為之鼻酸。隨即由校方人員安排前往銘傳會館住處，接著就到士林分局說明製作筆錄協助調查，直到15日凌晨時分才離開分局，並返回銘傳會館休息。



隨後家屬在15日一早10時許，就前往北市第二殯儀館認屍，在服務中心確認身份後，由殯儀館人員帶往確認遺體身份，家屬離去時不發一語。

▲馬國女大生被殺害，家屬15日上午前往殯儀館見最後一面。（圖／記者邱中岳翻攝）

女大生人家屬下午前往女兒租屋處招魂，家屬進行時沉默不語，默默等法師完成所有儀式，再由女大生的弟弟捧著靈位下樓，在天空下著細雨情形下，法師喊著「姐姐上車了」、「回家了」，一家人依序踏出大門上車離開。女生生弟弟曾陪伴姊姊來台讀書，一年多前畢業回到馬來西亞，沒想到這次返回台灣，卻是接引亡姊。