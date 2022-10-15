熱帶低壓「強度已達颱風等級」　午後恐發海警！這4處風雨躲不掉

▲熱帶低壓強度已達颱風等級，下午有望升格為颱風尼莎。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

位於呂宋島附近的熱帶低壓TD23持續向台灣進逼，中央氣象局表示，TD23強度已達輕度颱風等級，不過擁有颱風命名權的日本氣象廳仍未將其升格為颱風「尼莎」，若下午3點預報仍未升等，氣象局將決議是否自行升級後發布海警，或改發布大規模豪雨警報，北部、東部、恆春、南屏東雨勢最為明顯。

氣象局預報員曾昭誠表示，雖然日本氣象廳仍未將TD23升級為颱風，但目前強度已達輕度颱風等級，若下午3點預報仍未升等，且熱帶低壓環流接近海警邊緣，氣象局也將考慮自行將其升等為颱風後發布海警，或是改以發布大規模豪雨警報取代。

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臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，23W雲系集中在西側，有機會在今天下午升格為颱風，未來將通過巴士海峽時，強度可能達到輕颱中段班。

由於太平洋高氣壓較為強勢，熱帶系統路徑往南修正，中心通過巴士海峽機率高，靠近台灣的機率降低許多，台中到北屏東的平地雨的感受會再降低，沿海、空曠地區留意強陣風。但共伴效應還是會發生，北部、東部、恆春、南屏東風雨躲不掉。

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