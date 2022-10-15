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大陸 大陸焦點 特派現場

61歲男心跳停止！醫護「連續搶救1小時」　從死神手中搶回一命

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲61歲男子心跳停止，醫護連續搶救1小時，成功將人救回。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

廣東北海日前發生暖心的搶救事件，61歲的男子在家中突然心跳停止，被緊急送往醫院搶救，過程中遲遲沒有恢復心跳，所幸最後搶救1個小時，成功將命救了回來，目前男子康復狀況良好，已能正常交流、進食。

綜合陸媒報導，這名男子平時喜愛喝酒，也有少量抽菸，日前突然在家中心跳停止，嚇得家中親友趕忙打電話通報救護車。救護人員抵達後，進行胸外按壓、心肺復甦及使用除顫儀器，同時將人抬上救護車，送往醫院的過程當中，搶救也不曾停止。

▲▼男子心臟停止1小時。（圖／翻攝微博／西部決策）

▲男子心臟停止，經過1小時的搶救，成功恢復呼吸心跳。（圖／翻攝微博／西部決策）

男子抵達醫院後，心跳仍沒有恢復，於是被送進了搶救室。所幸經過一個小時的接力搶救，終於將人救了回來，男子成功恢復呼吸心跳。

後來男子住進醫院的重症監護室，在醫護人員的悉心照顧下成功康復，不但神智完全清醒，也能夠坐起進食、正常交流，目前則在接受康復治療。

貼文曝光後，有不少網友直呼，「能遇到這麼好的醫生真的是幸運」、「這醫生可謂是醫者仁心了」、「真是起死回生啊，給醫生點讚」、「醫者仁心，救人一命勝造七級浮屠」、「搶救時間有規定標準嗎？大部分人沒這麼幸運」、「醫生厲害了，老人也必有後福。」

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