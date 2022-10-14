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香港養老院員工「過半壓力山大」　有人確診還被迫上班

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲香港第五波疫情時，大批養老院舍的長者確診。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港一項調查顯示，養老院舍超過一半員工的壓力指數介於嚴重與非常嚴重水平，將近4成人在疫情高峰時不能回家，必須在院舍待命，甚至還有人確診了也被逼著上班，否則長者將無人照顧。

根據香港電台報導，明愛荔枝角職工中心訪問了過百名深水埗的私營安老院舍員工，發現超過85%受訪者每日工時達11小時或以上，員工的月薪中位數只有14000港元，遠低於政府資助院舍員工，大約一成半受訪者於第五波疫情高峰期間超時工作，沒有獲院方補足加班津貼。

25歲的保健員阿雪表示，第五波疫情高峰時，她每天工作14小時，當時院舍所有員工都輪流感染，搭檔確診後只有她一人照顧50名長者，曾連續工作14天，即使當時她自己確診，也堅持上班，否則院舍長者沒有人照顧，

阿雪提到，親眼看著長者染疫患病、甚至死亡，覺得當時日子很黑暗、看不到盡頭，政府提供的支援措施也不及時，確診的院舍員工康復後，當局增聘的臨時外勞護理員才上班。

阿雪還說，由於要照顧行動不便的老人家，令很多院舍員工都身體勞損，加上工時太長、薪酬福利不好，難以吸引年輕人入行，期望政府就私人院舍員工訂立標準工時，提供身體檢驗等醫療福利，吸引本地新人入行。

48歲的保健員阿詩則說，原本她擔任瑜珈教練，但疫情被迫轉行，疫情高峰時政府為照顧確診長者的院舍員工，提供每天500元額外津貼，的確有助鼓勵前線員工，但她工作的院舍沒有向員工發出足夠津貼，「由院舍負責人分發津貼給員工，做法並不合理，發放制度也有欠透明。」

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