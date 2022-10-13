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李遠哲、蔡英文恩仇錄一次看　曾幫宇昌案背書、又逼宮讓位賴清德

▲▼2016年總統大選,民進黨總統候選人蔡英文、前中研院長李遠哲。（圖／ETtoday資料照）

▲2016年總統大選,民進黨總統候選人蔡英文與前中研院長李遠哲。（圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

前中研院長李遠哲昨接受資深媒體人黃光芹專訪時，痛批蔡英文政府腐化比過去更快，甚至直言能源政策錯誤，「2050淨零碳排」做不到等， 並稱「沒辦法和蔡英文溝通」。事實上，2019年時，李遠哲與3位獨派大老，力挺當時有意挑戰總統大位的賴清德，登報要求蔡英文不要連任，交出行政權，退出第二線；所以2021年時，當蔡英文一連任成功，就不再續聘李遠哲為總統府資政。

回顧1998年台北市長選舉前，有媒體影射李遠哲支持當時競選市長的陳水扁連任；到了2000年時，總統大選投票前，李遠哲發表《向上提升或向下沉淪》，更組成國政顧問團支持陳水扁，此舉被認為是民進黨勝選的重要原因之一。

一直到2005年，李遠哲出席立法院科資委員會時，接受時任無黨籍立委李敖的質詢指出，執政者有2點不好：第一，政策的精準度不足，政策形成太過粗糙；另外，就是有些人的操守要更好才對，這兩點讓他對民進黨感到失望。這也是李遠哲首度公開表達對民進黨執政的不滿。

在2009年時，「扁案」發生後，時為民進黨主席的蔡英文與李遠哲等人串連，針對台灣司法濫用羈押權，一同聲明保障人權，要求停止延長羈押陳水扁；後來的2012年，發生「宇昌案」時，李遠哲與學術界連署聲明，強調宇昌案是很好的生技典範，替當時是總統候選人的蔡英文與宇昌案背書。

到了2019年時，民進黨在2018年底九合一大選挫敗，賴清德請辭行政院長後，突襲登記民進黨總統初選，掀起黨內腥風血雨的「蔡賴之爭」。當時，總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明與李遠哲等「獨派4老」，登報要求蔡英文交出政權。

當時登報的公開信表示，這是不情願、也極不希望、極其痛苦的公開信。呼籲與訴求非常明確，一、請蔡總統放棄連任的野望，公開宣布只做一任；二、請總統交出行政權，退居二線，落實憲法第53條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定，由新任行政院長全權組閣，指揮內閣。

一直到2020年蔡英文連任就職前夕，總統府爆發駭客入侵事件，當時總統府線記者都收到電子郵件，第一封以宮鬥為主，包含4附件，內容是如何在民進黨總統初選中對付賴清德；第二封看似記錄蔡英文與蘇貞昌會面內容，攸關人事改組佈局，包含NCC委員、公廣集團及促轉會人事等。

其中，附件裡提到的總統府資政，時為副總統的陳建仁建議，如果不想要讓李遠哲續任資政，那就不用特別去講，比照吳澧培直接不續聘，對外說「尊重其意願」即可。不過，總統府遭駭客入侵事件時，總統府強調文件有遭到惡意變造。

在2021年2月時，總統府公布遴聘資政、國策顧問名單，其中新增聘資政包括監察院前院長張博雅、監院前副院長孫大川、考試院前副院長李逸洋等12人；續聘資政有行政院前院長林全、張俊雄等14人。而李遠哲、吳澧培也都未獲得續聘。

▼吳澧培、李遠哲、彭明敏、高俊明等「獨派4老」發表公開信，逼宮蔡英文讓位賴清德。（資料照／記者袁茵翻攝）

▲▼吳澧培,李遠哲,彭明敏,高俊明,蔡英文,公開信,致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

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