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【廣編】首利實業旗下品牌HYPURE　榮獲台灣「奈米光觸媒空氣清淨機」金級標章認證

▲▼ 首利實業,HYPURE,奈米光觸媒,空氣清淨機。（圖／首利實業提供）

▲首利實業取得金級標章授證。由左至右人員介紹：首利實業曾世欣協理、行政院環保署空氣品質保護及噪音管制處 蔡孟裕處長、台灣空氣品質健康安全協會理事長沈世宏博士。

圖、文／首利實業提供

由前行政院環保署長沈世宏博士領軍並擔任理事長的台灣空氣品質健康安全協會(簡稱空安會)招集各領域的專家學者成立認證委員會，對空氣清淨機執行嚴格審核機制，給予消費者明確採購資訊。

首利實業協理曾世欣強調，HYPURE艾璞而採用SGS與歐盟嚴格檢測合格的UVA無光害紫外線燈，結合3D立體結構二氧化鈦噴塗奈米光觸媒產生氧化原理，高效分解細菌，甲醛，黴菌與除臭功能，並榮獲台灣多項發明與新型專利，國家級SGS檢測高達99.9%抑菌報告。本次榮獲空安會空氣清淨機金級認證的共有7款型號：AD21-01B、AD21-01C、AD21-01G、AD21-01X、AD21-01W、AD21-01Y、AD21-01Z，開發出一系列與生活息息相關居家型，車用型，隨身型與智慧紅外線商務型滿足消費者不同的需求，可詳閱：https://www.hypureair.tw

首利實業全力支持空安會推動空氣品質健康，也歡迎各大品牌廠來與首利實業洽談合作，讓清淨無菌的環境陪伴在你我身邊！

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