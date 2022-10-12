《聖誕夜驚魂》導演提姆波頓巡迴展來台！上百件手稿首次曝光

▲怪才導演提姆波頓(Tim Burton)巡迴展覽將來台。（圖／Tim Burton Production、時藝多媒體提供，下同）

記者林育綾／台北報導

怪才導演提姆波頓(Tim Burton)曾執導《聖誕夜驚魂》、《魔境夢遊》等多部知名電影和動畫片，獨特的視覺風格令人印象深刻，而他同時也是一位畫家、作家、攝影師，如今《提姆波頓異想世界展》全球巡迴至台灣站，呈現過去40年來創作軌跡，10月20日起將於中正紀念堂展出！

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▲▼此次將展出上百幅手稿，呈現過去40年來創作軌跡。（圖／Tim Burton Production、時藝多媒體提供）

提姆波頓是一位代表了當代怪奇、詭譎卻又充滿幽默的鬼才導演，也是一位公認集結詼諧怪誕與可愛怪異的風格大師，在自由且種類豐富的創作中，總是融合了情感與潛意識的反射，並且以看似對立的「喜劇」與「恐懼」感受之間的相互作用，藉由想像力與憤世嫉俗之間的對比，呈現出童年與成年之間想法與情緒上的衝突，經由這樣概念所創作的作品，經常使人驚艷且印象深刻。

《提姆波頓異想世界展》由提姆波頓工作室與時藝多媒體聯合主辦，展場總共分成10大展區，收錄的原創作品中，包含了繪畫、素描攝影底片、雕塑、多媒體影像等，透過展覽，觀眾可以一窺這位世紀天才，既怪異卻又令人目眩神迷的創作世界。

▲▼怪才導演提姆波頓巡迴展覽將來台，收錄的原創作品中，包含了繪畫、素描攝影底片、雕塑、多媒體影像等。（圖／Tim Burton Production、時藝多媒體提供）

主辦單位表示，8月底開賣的早鳥票在2週內售出超過2萬張門票。錯過早鳥票檔期的觀眾，還可以手刀搶購開展前（10月19日前）的優惠預售票。而為了感謝觀眾對國際藝文展覽的支持，在開展前即購買早鳥票與預售票的觀眾，皆可以憑電子票與通路紙票至現場換取「實體紀念票券」1張。

《提姆波頓異想世界展》將於10月20日至明年3月5日，在中正紀念堂一樓1展廳展出，期間週一不休館，其餘休館日為11月16、17日(例行機電保養)；2023年1月31日(除夕)、2月1日(初一)、2月28日(二二八紀念日)。