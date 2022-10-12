搶當農婦！全台首本農夫猛男年曆出爐　「猛農民曆」熱賣





▲全台首本以農夫猛男為主題的年曆出爐，意外掀起搶購潮。（圖／有朝一日‧西螺小農提供）

記者楊惠琪／台北報導

誰說農民形象就只能在稻田裡彎腰插秧、採收蔬果！全台第一本以農夫猛男為主題的年曆「2023猛農民曆」出爐，農業文創粉專「有朝一日‧西螺小農」透過網路徵選挑出6名年齡在26歲到32歲的青農拍攝年曆，肌肉線條不輸健美選手，首波預購兩天就完售，現開放第二波預購，也在網路掀起話題，有網友就說：「消防員看膩了，來支持一下在地小農」。

「有朝一日‧西螺小農」粉專是由雲林農村媳婦吳佩儒所創，她說，自己在台中都會區長大，原本從事文創與設計工作，9年前嫁給雲林農夫，親友要她嫁雞隨雞到田裡工作，但她「聽到田，拔腿就跑」，後來以自己擅長的文創與設計專業，開設粉專、設立公司，開發在地文創商品、幫農友行銷農產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳佩儒說，以往都是消防員、學生運動選手在拍年曆，嫁來農村之後，一直想找農夫猛男拍年曆，滿足自己的「私心」，但又怕被解讀是物化農民，內心掙扎很久，後來決定以行銷農業為出發點，除了拍攝猛男農夫的結實肌肉，也會介紹農友故事、自家農產品，讓這本猛男年曆更具意義。

▲首波預購贈送「猛農酒精瓶」引起話題，第二波預購中。（圖／有朝一日‧西螺小農提供）

吳佩儒透過粉專公開甄選，她說，甄選條件必須具有農民身份、沒有年齡限制，但身體線條一定要有，全台有十多位農民報名，其中還有農婦偷偷幫老公報名，經過篩選出6名年齡在26歲到32歲的青農。

獲選6名清農包括包括來自宜蘭的稻農陳韋勝、彰化種植辣椒的陳俊朋、雲林種植蒜頭的林冠廷、與種植小黃瓜的潘毅哲、還有在新竹種植多肉植物的賴鶴文、屏東種植熱帶花卉的周廷奕，吳佩儒說，「這些農業界的小鮮肉，絕對精彩可期，而且全部都單身」。

「2023猛農民曆」在網路開放預購，每份399元，首波加贈「猛農酒精瓶」，還有農民贊助的地瓜、白米等農特產贈品，意外掀起搶購，一下子就完售，網友熱烈討論，紛紛敲碗再版，昨（11日）起展開第二波預購，贈品是「猛農手機螢幕擦拭背貼」，預計12月1日寄出。



▲▼「猛農民曆」現正展開拍攝作業，預計12月1日將成品寄出。（圖／有朝一日‧西螺小農提供）