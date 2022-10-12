「國軍防彈衣」爆弊案！一張照片藏貓膩　關鍵證據曝光

▲攻衛（箭頭處）位於高雄仁武工業區內，工廠隱身在鐵皮屋，卻是國軍防彈布料幕後承製廠商。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

幕後轉包承製國防部防彈纖維布的攻衛公司藏身在高雄仁武工業區，從照片外觀看似鐵皮屋，很難想像國軍防彈背心的纖維布料出自於此，除了防彈布料來源疑遭動手腳，本刊接獲爆料指稱，攻衛承製後，得知軍備局會按採購程序，派員訪廠督察履約實況，竟事先準備一些纖維布料做做樣子，表示實際有在生產防彈布料，企圖蒙混過關，這與本刊向國防部查證，發現軍方派員查廠未發現全部布料在台生產與來源證明的回應說法不謀而合，顯見該批防彈布料產製過程大有問題。

知情人士向本刊說，軍備局在履約期間，多次訪廠督察生產概況，從未看到原料是完整備齊，原先軍方先至大同及大眾實施履約督導，發現業者委由攻衛生產布料，遂改至攻衛實地了解防彈布料生產狀況，督導期間發現攻衛未完成籌料、現場僅有部分原料，加上機械故障、不符產製進度等問題一籮筐。

▲攻衛公司專營防彈背心等防禦器材，不少客戶都是公家機關，如今傳出涉弊，檢調單位正擴大偵辦中。

由於國防部收到祕密檢舉，指稱該批防彈布料來源有問題，根本不是在台生產，而是由中國廠商代工，為了謹慎起見，對於產品標示、原料文件、外觀及抗彈性能測試逐一提出要求，但攻衛始終強調布料均在台產製，更提出橋頭地方法院的公證書為憑，試圖證明所言不假。

▲邱國正（右）治軍嚴厲，對於軍購案涉弊相當震怒，要求部屬嚴查到底。

軍備局準備驗收時，一度同意以此公證文件作為產地證明放行，不過，國防部高層有意見，認為仍須依照合約規定，就連防彈紗線原料也不得來自中國，加上防彈測試效能不佳，雙方協商破裂，國防部以逾期交貨為由，沒收大同保證金1,260萬元，並裁罰違約金4,900萬元。

▲攻衛研製防禦裝備，產品包括防彈背心、防彈頭盔、防彈盾牌、各式警用裝備等，相當多元。

大同不甘損失，在林郭文艷擔任董事長時一狀告上台北地院，堅稱相關布料都在台灣製造，因協力廠商攻衛以商業機密為由，拒透露原料產地，大同也不知道原料來自對岸，甚至主張延遲交貨的原因是國防部種種無理要求所致，至於防彈布未能通過軍備局性能測試，則是因軍方製作的抗彈板壓機性能不夠好，大同自行送至美國實驗室檢驗均通過射擊測試等。

▲軍備局205兵工廠負責該批防彈纖維布標案，是否有人包庇，有待司法調查。

不過，國防部仍不願讓步，強調因大同違約，導致軍方被迫挪用製作防護頭盔的較高等級抗彈纖維布支應製作該批防彈背心，使成本增加，國防部雖同意讓大同申請經濟部的「實質轉型」認證，以取得MIT微笑標章，讓該批抗彈纖維布可轉為台灣製造，但大同卻遲未提供相關資料。

▲攻衛在網路上促銷各式防禦裝備，標榜防彈背心附有投保證明。

法官審理認為，大同使用中國進口原料紗線產生違約爭議，加上纖維布製成抗彈板後，6度未通過性能測試，由於該批抗彈纖維布作為軍事用品，加上兩岸仍屬對立狀態，若貿然以中國原料製作我方重要軍事用品，對於台灣國防安全確有疑慮，況且大同是知名股票上市公司，資本額超過200億元，參與政府採購標案的經驗相當豐富，足以評估自身履約能力，判決不得酌減違約金，大同需全額賠償，成為王光祥接任大同負責人後的重大官司挫敗。

▲根據政府電子採購網顯示，攻衛因另案遭軍備局列為拒絕往來廠商至明年1月。

更多鏡週刊報導

【全文】國防部揪不肖廠商用中國布料 國軍防彈背心採購爆弊案

【軍防彈衣爆弊案3】這家公司怪怪的！ 老闆在公司裝集音器偷錄音爆爭議

【軍防彈衣爆弊案】不肖廠商竟用中國爛布料 國軍防彈背心採購爆弊案