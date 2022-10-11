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俄羅斯又射！　俄官媒：10多枚飛彈從裏海方向飛往烏克蘭

▲▼ 烏克蘭首都基輔10日發生一連串爆炸事件。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔10日發生多起爆炸事件。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯衛星通訊社11日指出，超過10枚以上的飛彈自裏海（Caspian sea）方向飛往烏克蘭。有消息稱，飛彈正飛往烏克蘭的利沃夫、捷爾諾波爾等地的方向。

烏克蘭武裝部隊指出，俄羅斯11日上午針對烏克蘭多地展開新一輪飛彈攻擊，當地上午7時左右，兩艘俄羅斯航空母艦就開始發射多枚飛彈，「敵人持續使用高精度武器襲擊烏克蘭」。境內多地接連遇襲，包括基輔州、敖德薩州、文尼察州、赫梅利尼茨基州都傳出爆炸聲。

另據烏克蘭獨立新聞社（UNIAN）消息，尼古拉耶夫（Nikolaev）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnepropetrovsk）與札波羅熱（Zaporozhye）地區發生新一輪爆炸事件。在札波羅熱（Zaporizhzhia），一夜之間發生至少15起爆炸，部分區域發生火災停電事故，至少1人死亡，就連學校也被飛彈擊中。

依據烏克蘭國家緊急服務處（Ukrainian State Emergency Service）11日統計數據，俄羅斯10日針對烏克蘭各地發動的飛彈襲擊行動，迄今造成至少19人死亡、105人受傷。截至11日凌晨，基輔、利維夫（Lviv）、蘇米（Sumy）、特諾皮爾（Ternopil）、克梅尼斯基（Khmelnitsky）部分地區仍無電可用。

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