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社會 社會焦點 保障人權

「衛生紙塞嘴+膠帶封口」害死園生　收容機構總務判賠130萬

▲▼ 高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲橋頭地方法院。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一家收容機構的吳姓總務為了避免同住的園生阿志（化名）深夜吵到其他人，涉嫌用衛生紙塞住阿志嘴巴，還以膠帶封口，讓他無法出聲，不料卻導致阿志窒息死亡，高雄高分院依過失致死罪，判處吳男徒刑1年。民事部分，阿志家屬求償318萬餘元，橋頭地院審理後，判收容機構和吳男應賠償130萬餘元。可上訴。

判決指出，位於岡山區的這家私人收容機構，以收留患有精神疾病、老人、更生人等弱勢族群為主，吳姓被告是機構總務，平日居住在裡面，並負責照顧園生、雜務等工作，每月領取5000元零用金。

2019年8月31日，阿志因痛風發作行動不便，由吳男帶往醫院治療後返回休息，當日晚間11點，其他園生已入睡，阿志多次向吳表示手腳不舒服要調整睡姿，還從上舖移置床邊地板睡覺，甚至要求其他園生幫忙變換調整睡姿，因而不斷發出聲響。

為了避免阿志干擾其他園生睡眠，吳男涉嫌以衛生紙塞住阿志嘴巴，並用膠帶封口，讓他無法出聲，10多分鐘後，阿志不再發出聲音，吳男解開膠帶，卻發現阿志已經沒有呼吸心跳，送醫搶救仍無效。

刑事部分，一審時法院判處吳男徒刑1年，上訴高雄高分院後，吳男表示願意賠償100萬元，頭期款50萬元，其餘50萬分期付款，但被害人家屬拒絕，法官調查發現，吳男薪水微薄，長期照顧被害人多年，付出非微，有助於減輕被害人家屬日常負擔，沒有功勞也有苦勞，但因一時疏忽致阿志死亡，情節非輕，因此仍維持一審判決。

民事部分，阿志家屬求償精神慰撫金300萬元及喪葬費用18萬1400元，橋頭地院審理後，扣除家屬已領的犯罪被害人補償金及殯葬費補助等，審酌吳男、收容機構財力，判兩人應賠死者家屬合計130萬3000元，全案可上訴。

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