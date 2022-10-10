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托嬰中心奶水燙嬰！憂「沒補助」求別上報　母痛哭：媽媽對不起你

▲▼ 高雄女嬰遭奶水燙傷嘴，媽召開記者會說明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄女嬰遭奶水燙傷嘴，媽媽在市議員林智鴻的陪同下召開記者會說明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄一名1歲女童「小饅頭」送托嬰中心，卻疑似遭到老師以70度的高溫奶燙傷，造成她嘴巴二度燙傷，未來恐會留下疤痕，甚至傷口攣縮。女童母親今（10）日在市議員林志鴻的陪同下，召開記者會說明事件始末，痛批托嬰中心負責人及老師各說各話、避重就輕，更因不捨女兒遭遇，數度痛哭，「媽媽對不起你」。

女童媽媽還原整個事件始末，表示女童爸爸6日下午到托嬰中心接小孩時，就發現小饅頭嘴唇紅腫，園方卻告知爸爸，小饅頭是撞傷，而回到家後越想越不對，才趕緊帶小饅頭就醫，她也在同意時間打電話詢問園方，但園方仍堅稱孩子只是撞傷。

▲女童遭高溫奶水燙傷，今日現況曝光。（圖／家屬提供）

▲女童遭高溫奶水燙傷，現況曝光。（圖／家屬提供）

媽媽在記者會中痛哭，指出因小饅頭傷勢嚴重，二度就醫後，診斷出上唇二度燙傷，且傷口深，有感染及皮膚壞死的可能性，未來可能會留疤、肥厚，甚至是攣縮。誇張的是，當時園方還到家中懇求他們別讓事件上新聞，「不然會影響到托嬰中心的補助」，讓媽媽當場氣炸，「我小孩都這樣了，你還在擔心補不補助？」

媽媽事後公布與老師的對話音檔，發現老師跟托嬰中心主任所述完全不一，老師表示，當時是她要餵小饅頭喝奶，但因小饅頭想睡覺，於是用手撥開奶瓶，造成奶瓶撞到嬰兒床圍欄，瓶蓋因而打開，奶水才噴濺到小孩臉部及嘴巴，因而造成燙傷，但說詞讓媽媽心中充滿質疑，且就算真的燙傷了，為何老師沒有立即通知家長，也沒有沖脫泡蓋送，「若延誤就醫，我的女兒萬一出了什麼事該怎麼辦？」

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

至於小饅頭目前的狀況，媽媽則爆哭表示，小饅頭最近時不時會打自己的頭，經常哭鬧討抱，以前從未發生過這樣的狀況，顯見這件事情已經造成女兒內心的陰影，讓她相當內疚，「媽媽對不起你」。

對此，林智鴻表示，這整個事件疑點重重，到底是奶瓶撞到，還是被70度的高溫奶燙傷，而監視器畫面消失的3、4分鐘去了哪裡。另外，根據媽媽說法，小饅頭並非第一次受傷，從臉部瘀血、耳後瘀血，都在在顯示了老師的不適任，「為什麼讓一個1歲女童遭遇這麼多的困難、傷害？」

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

林智鴻嚴正表示，托嬰中心應該要負起一切責任，立即開除不適任教師，社會局也該介入調查，「該罰就罰，該撤補助就撤補助」。

針對此事，警方接獲女童家屬報案後，立即與社會局展開調查，除調閱托嬰中心監視器畫面外，也約談托嬰中心主任及老師到案，目前2人已被依傷害及妨害幼童發展等罪嫌函送法辦。

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