全民運嘉義縣登場　蔡英文、蘇貞昌到場為選手加油

▲全民運嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

111年全民運動會於8日晚間正式開幕，以「發光在嘉義」為主題，來自全國上萬名選手齊聚嘉義縣立田徑場，開幕式透過在地團隊精彩演出為選手們加油，隨著熱鬧樂響各縣市隊伍粉墨進場，觀眾齊聲尖叫為運動員喝采。

▲ 全民運嘉義縣登場，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌接連致詞。（圖／嘉義縣政府提供）

總統蔡英文、大會會長行政院長蘇貞昌、籌備會召集人嘉義縣長翁章梁一同出席，熱烈歡迎選手來到嘉縣，蘇貞昌逐一向進場隊伍行禮，場面熱鬧盛大，並由總統蔡英文正式宣布「大會開始！」，賽事起跑。

蔡英文說，很高興今天來到嘉義縣與大家參與全民運開幕，這是兩年一度的盛會，也是選手挑戰自我極限的地方，相信能參賽的人都是身經百戰。

蔡英文提到，台灣女子拔河世界賽摘金為台灣爭光，全民運一定也精彩可期，政府重視全民體育，廣建體育場館培育選手，帶動全民運動風潮，感謝嘉縣辦這麼有人情味賽事，接著承辦國慶焰火，歡迎大家來嘉玩吃美食。

翁章梁笑著說，嘉縣帶著辦喜事心情舉辦全民運，希望大家將嘉義人情味帶回家，開幕典禮聲光科技效果十足，一定讓大家難忘，10日接著來國慶焰火卡位，帶回最美天空記憶，運動好手發光、旅客「花光」在嘉義！

開幕典禮處處亮點，舞台設計透過科技立體呈現出屬於特有的「日出、雲海、太陽」，表演則以嘉義縣「最在地」、「最獨特」的地理、族群、人文、宗教、信仰與表演藝術等特色，結合科技元素，搭配高空特技展演，帶給大家前所未有的感觀饗宴。

開幕演出節目開創六項全台獨「嘉」、全國「首創」，包括阿里山意象「立體舞台布景」、運動會首度的「全景科技投影」、太陽之都「高空透明光屏」、高空特技「空中樂團」、阿里山神木「立體螢幕聖火台」、「全民點聖火」等特色，安排暖場秀、迎賓秀、開幕秀三大橋段，展現嘉義人的好客。

嘉義縣隊由翁縣長領銜出場，搭配太陽之都背景音樂感動滿滿，地主隊展現最大的熱情，要每個參賽選手感到賓至如歸、好好發揮實力。

開幕結束後，晚間8點緊接著發光音樂祭登場，玖壹壹、美秀集團、裝咖人、麋先生等樂團輪翻開唱，壓軸安排全台獨家發光秀表演，全程美女舞團熱舞，全場勁歌熱舞，樂動嘉義。

翁章梁表示，除了開幕典禮的舞台設計及表演展現嘉義縣特色之外，發光音樂祭也特別邀請與嘉義縣有淵源的樂團，包括美秀集團是嘉義縣出身的獨立樂團，裝咖人主唱、糜先生吉他手也都來自嘉義縣，特地邀請他們回嘉，透過音樂串聯家鄉難得盛事。

音樂祭重量級主持人，黃子佼及圓圓搭檔帶來意想不到的驚喜，高人氣樂團輪番接力上陣，美女舞團搭配樂團熱舞，壓軸旋風煙火高空馬戲表演，全場活動持續高潮90分鐘，愈夜愈嗨！

全民運動會為期6天，共31項運動賽事，接著10月10日順遊故宮南院欣賞國慶焰火，相關資訊請至 https://sport111.cyc.edu.tw/Module/Home/Index.php 網站查詢。