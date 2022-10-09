　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全民運嘉義縣登場　蔡英文、蘇貞昌到場為選手加油

▲▼ 全民運嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

▲全民運嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

111年全民運動會於8日晚間正式開幕，以「發光在嘉義」為主題，來自全國上萬名選手齊聚嘉義縣立田徑場，開幕式透過在地團隊精彩演出為選手們加油，隨著熱鬧樂響各縣市隊伍粉墨進場，觀眾齊聲尖叫為運動員喝采。

▲▼ 全民運嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 全民運嘉義縣登場，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌接連致詞。（圖／嘉義縣政府提供）

總統蔡英文、大會會長行政院長蘇貞昌、籌備會召集人嘉義縣長翁章梁一同出席，熱烈歡迎選手來到嘉縣，蘇貞昌逐一向進場隊伍行禮，場面熱鬧盛大，並由總統蔡英文正式宣布「大會開始！」，賽事起跑。

蔡英文說，很高興今天來到嘉義縣與大家參與全民運開幕，這是兩年一度的盛會，也是選手挑戰自我極限的地方，相信能參賽的人都是身經百戰。

▲▼ 全民運嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡英文提到，台灣女子拔河世界賽摘金為台灣爭光，全民運一定也精彩可期，政府重視全民體育，廣建體育場館培育選手，帶動全民運動風潮，感謝嘉縣辦這麼有人情味賽事，接著承辦國慶焰火，歡迎大家來嘉玩吃美食。

翁章梁笑著說，嘉縣帶著辦喜事心情舉辦全民運，希望大家將嘉義人情味帶回家，開幕典禮聲光科技效果十足，一定讓大家難忘，10日接著來國慶焰火卡位，帶回最美天空記憶，運動好手發光、旅客「花光」在嘉義！

▲▼ 全民運嘉義縣登場。（圖／嘉義縣政府提供）

開幕典禮處處亮點，舞台設計透過科技立體呈現出屬於特有的「日出、雲海、太陽」，表演則以嘉義縣「最在地」、「最獨特」的地理、族群、人文、宗教、信仰與表演藝術等特色，結合科技元素，搭配高空特技展演，帶給大家前所未有的感觀饗宴。

開幕演出節目開創六項全台獨「嘉」、全國「首創」，包括阿里山意象「立體舞台布景」、運動會首度的「全景科技投影」、太陽之都「高空透明光屏」、高空特技「空中樂團」、阿里山神木「立體螢幕聖火台」、「全民點聖火」等特色，安排暖場秀、迎賓秀、開幕秀三大橋段，展現嘉義人的好客。

嘉義縣隊由翁縣長領銜出場，搭配太陽之都背景音樂感動滿滿，地主隊展現最大的熱情，要每個參賽選手感到賓至如歸、好好發揮實力。

開幕結束後，晚間8點緊接著發光音樂祭登場，玖壹壹、美秀集團、裝咖人、麋先生等樂團輪翻開唱，壓軸安排全台獨家發光秀表演，全程美女舞團熱舞，全場勁歌熱舞，樂動嘉義。

翁章梁表示，除了開幕典禮的舞台設計及表演展現嘉義縣特色之外，發光音樂祭也特別邀請與嘉義縣有淵源的樂團，包括美秀集團是嘉義縣出身的獨立樂團，裝咖人主唱、糜先生吉他手也都來自嘉義縣，特地邀請他們回嘉，透過音樂串聯家鄉難得盛事。

音樂祭重量級主持人，黃子佼及圓圓搭檔帶來意想不到的驚喜，高人氣樂團輪番接力上陣，美女舞團搭配樂團熱舞，壓軸旋風煙火高空馬戲表演，全場活動持續高潮90分鐘，愈夜愈嗨！

全民運動會為期6天，共31項運動賽事，接著10月10日順遊故宮南院欣賞國慶焰火，相關資訊請至 https://sport111.cyc.edu.tw/Module/Home/Index.php 網站查詢。

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
嘴角失守！4星座10月發了　正偏財都來
「老公的兄弟更帥」婚禮照爆紅！高顏值伴郎擁82萬粉絲　身分曝
衛星照曝超慘對比！　克里米亞大橋斷4截「變倒V形」
全台薪貧族直逼800萬人！　「月底吃土族」高達46％
傳播妹喝掛被硬上！　辯「她配合換姿勢」下場出爐
女大生一早搭高鐵「好多人補票」！　原因爆共鳴
幫準姑丈上日文課被強壓！見褲子形狀母湯　她猛踹下體驚逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「縱谷薩克斯風樂團」　用音樂感謝捐血人

台南新化果菜市場試營運　黃偉哲邀請一起開箱全國最美果菜市場

全民運嘉義縣登場　蔡英文、蘇貞昌到場為選手加油

南鯤鯓吳三王全國進香熱潮　南消三大隊加強取締非法爆竹

雙十連假遊客安全及消防檢查不輕忽！　南消五大隊強化消防安檢

南消四大隊響應捐血活動　用愛心慶祝雙十國慶

南消官田消防真用心　發揮巧思改良救護器材電動擔架置物帆布

紙偶小劇場、遙控消防車…桃園消防局宣導防火防災很用心

台中美學再升級　推動跨局處設計導入平台

曾是深綠戰友！鄭寶清北桃總部成立　民進黨創黨大老紛紛現身力挺

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

「縱谷薩克斯風樂團」　用音樂感謝捐血人

台南新化果菜市場試營運　黃偉哲邀請一起開箱全國最美果菜市場

全民運嘉義縣登場　蔡英文、蘇貞昌到場為選手加油

南鯤鯓吳三王全國進香熱潮　南消三大隊加強取締非法爆竹

雙十連假遊客安全及消防檢查不輕忽！　南消五大隊強化消防安檢

南消四大隊響應捐血活動　用愛心慶祝雙十國慶

南消官田消防真用心　發揮巧思改良救護器材電動擔架置物帆布

紙偶小劇場、遙控消防車…桃園消防局宣導防火防災很用心

台中美學再升級　推動跨局處設計導入平台

曾是深綠戰友！鄭寶清北桃總部成立　民進黨創黨大老紛紛現身力挺

沒看到安妮亞！《間諜家家酒》因桌球世錦賽延播…日網錄錯節目一夜哭崩

超暖店長！《營業中》鬼鬼中暑不忘叮嚀「幫我一個忙」

大女兒緊黏阿翔！　Grace風雨中「狼狽護2子女」：怨氣深重

不是東京大阪！日本各地魅力度排名出爐　這城市14度奪冠

南投縣議員游顥競總成立　柱柱姊、網紅「社會老大」出席力挺

賓士遭貨車擦撞！「豬隊友」到場助陣叫囂揮拳　這下芭比Ｑ了

狂咬芋圓、地瓜圓！超濃「大甲芋泥QQ鮮奶」開喝　還有芋頭鮮奶綠

張棋惠正式入住新家「真的太棒了」！　公開內部裝潢激美：很像做夢

英地方政府協會要求議會「禁止稱爸媽」　應改稱：親生父母

獨／全聯萬聖節變裝「萬元獎金飛了」　去年參賽「今年才知奪冠」

路口擦撞！休旅車「空中轉一圈」　下秒轉正急煞...駕駛竟淡定下車

地方熱門新聞

闖鬼樓遭街友追殺　管理人提告

鄭寶清北桃總部成立　綠創黨大老力挺

藍營疑遭鎖定　縣長鄉鎮市長頭像被盜

高雄大片浮屍！300尾死魚臭居民

張善政南桃總部成立　藍軍團結破謠言

彰化莫德納次世代雙價疫苗預約當機

雜木場悶燒3天！打火弟兄疲於奔命

陳其邁狠拔藍軍樁腳！民調吃過河

台中美學再升級　推動跨局處設計導入平台

賴香伶競選行動辦公室　明開箱

千巧谷牛樂園休閒農場今揭牌　雲林副縣長到場祝賀

南消改良救護器材電動擔架置物帆布

國慶連假報馬仔南警報乎你知

2022國慶晚會桃園登場　暢遊青埔景點報您知

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！曾怒「她不倫阿翔」爆疏遠

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

雙面大咖女星遭指是她！　Lulu發聲：聳動故事博眼球

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

吳奇隆、劉詩詩撇7年婚變　1舉動男方挨罵

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

大咖女星被爆超雙面！　《大學生》班底嚇到退出節目

直擊AV現場導演代打演私密處除毛

阿翔老婆安親班接孩「穿超辣」照片曝！

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面