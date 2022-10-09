70遊客大鬧蘭嶼「亮刀打人還吸毒」　近百本地人火大衝民宿討公道

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

多名在蘭嶼旅遊的遊客，昨(8日)不明原因在環島公路亮刀攔車，島上1對夫妻遭攻擊，報警後島上族人不滿被欺侮，近百名人晚間聚集遊客住的民宿，警方獲報到場處理，台東分局也緊急調派警力搭船到蘭嶼支援，鬥毆確切原因仍待警方調查。

▲遊客大鬧蘭嶼，當地人衝民宿討公道。（圖／民眾提供）

有網友在臉書分享這對夫妻說明狀況的影片，妻子說有一群遊客擋住去路，她們按喇叭希望能讓路，沒想到遊客就亮刀靠近，把先生推倒後巴頭。這些遊客還嗆聲：「叫你們蘭嶼的年輕人都出來啊！」

當地網友留言「太囂張了吧！」、「聽說70幾個年輕人，剛剛也在東清灣鬧划船教練，要划不划的」、「難怪剛剛一群按喇叭的經過還叫囂」、「整個東清夜市區都是他們吸食毒品的味道！」、「在蘭嶼撒野簡直找死」。

據了解，蘭嶼昨深夜疑發生聚眾衝突，1名男遊客下午不明原因在環島公路亮刀欄車，一對遭欄的島上夫妻，先生還被該男遊客巴頭，隨後離去。消息傳遍各村部落後，晚間全島近百位年輕族人聚集起來討公道，開始島上尋找該男遊客，場面婉如古惑仔電影情節，因為島上年輕族人一家一家找，還笑稱是平安夜「報佳音」。

結果在一處民宅找到該遊客，遊客被痛打教訓。據悉，事發後這對夫妻立即報警，蘭嶼屬台東分局管轄，台東分局也緊急調派警力搭船到蘭嶼支援，鬥毆確切原因仍待警方調查。