近3年國慶連假國道「撞出339起車禍」　飆升5成！3大肇因出爐

▲連假國道車禍容易造成回堵。（資料圖／國道警方提供）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假開跑，高公局統計，近3年的國慶連假國道共發生339起車禍，平均每日約有90件，比平常高出1到5成，三大肇因包括未保持安全距離、未注意前車、變換車道不當。

高速公路局統計，近3年國慶日連續假期國道每日平均肇事件數，分別為108年107件、109年95件及110年137件，均較年平均每日肇事件數約90件高出1~5成。

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高公局分析，國慶連假車禍主要三大肇因為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當。此外，肇事分析顯示，夜間行車肇事之嚴重程度約為日間之2~3倍。

高公局提醒，民眾行駛國道時，切勿疲勞駕駛、勿任意變換車道，並請繫妥安全帶及保持行車安全間距。另民眾若開啟駕駛輔助系統時，亦應保持警覺，隨時注意車前狀態，並適時介入手動操作，以避免突發狀況致系統無法即時作動而發生憾事。

連假期間高速公路車流量大，為加速事故排除，高公局提醒，根據規定，在同向2車道以上路段，與消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道之前車，應立即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道之車輛應減速配合避讓。呼籲用路人禮讓前述車輛外，若遇到拖救車輛或事故處理車輛時，也應儘速避讓，避免影響救援作業時效。