五度性侵少女「新北獨臂狼」隔世17年獲釋　地方社群拉警報

▲李男是性侵累犯。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者崔子柔／綜合報導

左手殘缺的李姓男子先前因為五度性侵少女入獄，並進行強制治療，在與世隔絕17年後獲釋回到新北市住處，讓鄰居不免感到憂心，警方則表示，會不定期到李男住處探訪，李男則需定期回派出所報到。

根據判決書內容，李男35歲時在4天內2度持刀性侵少女，當時被判9年徒刑，他在2014年執行期滿，但因再犯可能性高，被裁定送到南投草屯療養院附設大肚山莊進行強制治療。

李男不滿已經治療8年還不能出院，但向基隆法院聲請停止治療又屢遭駁回，他才提出抗告，最後草屯療養院9名委員評估，以8比1票認定李男再犯危險性顯著降低。

基隆地院認為，委員在表決李男「對兒童的性偏好降低」、「對性的認知扭曲有改善」等指標時，同意票都沒超過半數，「對兒童的性偏好降低」甚至是0票，因此駁回。

但是高等法院以基院未依大法官釋字第799號解釋意旨，讓李男親自或委任辯護人到庭陳述意見，而李男二姐出面表示願意當緊急聯絡人，里長也說會關心李男，高院認定李男獲得家庭及親友支持，因此撤銷基院裁定。

根據《自由時報》報導，李男在8月停止治療，並於9月中旬回到新北市住處，有鄰居見到他的身影，便在社群網站提醒少女千萬別落單。警方表示，會不定期到李男住處探訪，李男則需定期回派出所報到。基隆警方也說，會不定期到轄區內國中小校園巡邏，嚴防李男跑到基隆犯案。