「量子糾纏」等40多年才得諾貝爾獎　專家：因為懂的人太少了

▲2022年諾貝爾物理學獎3得主。（圖／翻攝自推特）



實習記者林郁婷／綜合報導

2022諾貝爾物理獎（Physics）得主在4日揭曉，由法國物理學家阿斯佩（Alain Aspect）、加州柏克萊大學理論和實驗物理學家克勞澤（John Clauser）、維也納大學量子論物理學家塞林格（Anton Zeilinger）共同獲獎，其實早在1980年代3人就證明出量子力學理論性，但直到現在才獲得殊榮，有專家分析原因表示，這是因為懂得這個領域的人實在太少了。

根據《nature》報導，阿斯佩、克勞澤以及塞林格透過開創性實驗，向世人展現研究和控制量子糾纏（quantum entanglement）狀態下的潛力，為量子技術的新時代奠定了基礎，故特頒物理獎予以肯定。

事實上，早在1980年代3人即先後彌補了量子力學理論漏洞，由克勞澤首先提出利用量子糾纏來驗證貝爾不等式的想法，接著阿斯佩所帶領的團隊在1982年證實結果違反貝爾不等式，並間接說明兩個遠距粒子可擁有超光速的關聯存在，即「量子糾纏」，最後塞林格於1998年後成為首位完成「量子糾纏態交換」樣態的學者。

他們的研究不僅證明了愛因斯坦是錯的，還為現今的量子計算、量子通信等科技奠定了基礎，但直到40多年後才得到諾貝爾獎，瑞士日內瓦大學的物理學家吉森（Nicolas Gisin）即表示：「這個獎項來得有點晚，因為大部分研究是在1970年代和 1980年代完成的。」

吉森指出，3人直到現在才獲獎是有原因的，因為世界上懂得貝爾不等式的人少之又少，「直到今天，仍然只有極少數的人理解了貝爾不等式，尤其非定域隨機性的想法，也是後來才出現的，因為隨機事件可能發生在多個不同的地方，仍然非常違反直覺。」

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