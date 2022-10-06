　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「量子糾纏」等40多年才得諾貝爾獎　專家：因為懂的人太少了

▲▼諾貝爾物理學獎揭曉。（圖／翻攝自推特）

▲2022年諾貝爾物理學獎3得主。（圖／翻攝自推特）

實習記者林郁婷／綜合報導

2022諾貝爾物理獎（Physics）得主在4日揭曉，由法國物理學家阿斯佩（Alain Aspect）、加州柏克萊大學理論和實驗物理學家克勞澤（John Clauser）、維也納大學量子論物理學家塞林格（Anton Zeilinger）共同獲獎，其實早在1980年代3人就證明出量子力學理論性，但直到現在才獲得殊榮，有專家分析原因表示，這是因為懂得這個領域的人實在太少了。

根據《nature》報導，阿斯佩、克勞澤以及塞林格透過開創性實驗，向世人展現研究和控制量子糾纏（quantum entanglement）狀態下的潛力，為量子技術的新時代奠定了基礎，故特頒物理獎予以肯定。

事實上，早在1980年代3人即先後彌補了量子力學理論漏洞，由克勞澤首先提出利用量子糾纏來驗證貝爾不等式的想法，接著阿斯佩所帶領的團隊在1982年證實結果違反貝爾不等式，並間接說明兩個遠距粒子可擁有超光速的關聯存在，即「量子糾纏」，最後塞林格於1998年後成為首位完成「量子糾纏態交換」樣態的學者。

他們的研究不僅證明了愛因斯坦是錯的，還為現今的量子計算、量子通信等科技奠定了基礎，但直到40多年後才得到諾貝爾獎，瑞士日內瓦大學的物理學家吉森（Nicolas Gisin）即表示：「這個獎項來得有點晚，因為大部分研究是在1970年代和 1980年代完成的。」

吉森指出，3人直到現在才獲獎是有原因的，因為世界上懂得貝爾不等式的人少之又少，「直到今天，仍然只有極少數的人理解了貝爾不等式，尤其非定域隨機性的想法，也是後來才出現的，因為隨機事件可能發生在多個不同的地方，仍然非常違反直覺。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
闖午休房間「持刀殺孩童」！泰前警官血洗托兒所　返家奪妻兒性命
快訊／北韓12架戰鬥機、轟炸機升空　南韓出動30架軍機對峙
星巴克「連續18天」買一送一　條件曝光
美副總統賀錦麗出車禍！　去白宮途中「猛撞隧道」
快訊／楊勇緯惜敗東奧金牌高藤直壽　無緣晉級世錦賽金牌戰
快訊／新北機車自撞！騎士倒臥血泊失去呼吸心跳
血洗托兒所38死！泰前警官「進門先射懷孕女師」　死者最小才2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

闖午休房間「持刀殺孩童」！泰前警官血洗托兒所　返家奪妻兒性命

快訊／北韓12架戰鬥機、轟炸機升空　南韓出動30架軍機對峙

「量子糾纏」等40多年才得諾貝爾獎　專家：因為懂的人太少了

美學者：慎防北京藉「全球安全倡議」作衝突藉口

北韓今晨再試射飛彈！日韓首腦熱線：共同譴責暴力行為

才剛併入俄羅斯！札波羅熱遭俄軍飛彈攻擊　整棟住宅炸毀陷火海

美副總統賀錦麗出車禍！去白宮途中「猛撞隧道」　特勤局離譜出包

血洗托兒所38死！泰國前警官「進門先射懷孕女師」　死者最小才2歲

可愛水豚咬人！3天內攻擊2童「其中1人縫9針」　日動物園道歉

男沒死就被裝進屍袋　醫生下刀發現屍體流鮮血「睜開眼睛」嚇壞

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

2個月大寶寶偷學媽打哈欠　被發現後奶音回：嗯對啊❤

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

闖午休房間「持刀殺孩童」！泰前警官血洗托兒所　返家奪妻兒性命

快訊／北韓12架戰鬥機、轟炸機升空　南韓出動30架軍機對峙

「量子糾纏」等40多年才得諾貝爾獎　專家：因為懂的人太少了

美學者：慎防北京藉「全球安全倡議」作衝突藉口

北韓今晨再試射飛彈！日韓首腦熱線：共同譴責暴力行為

才剛併入俄羅斯！札波羅熱遭俄軍飛彈攻擊　整棟住宅炸毀陷火海

美副總統賀錦麗出車禍！去白宮途中「猛撞隧道」　特勤局離譜出包

血洗托兒所38死！泰國前警官「進門先射懷孕女師」　死者最小才2歲

可愛水豚咬人！3天內攻擊2童「其中1人縫9針」　日動物園道歉

男沒死就被裝進屍袋　醫生下刀發現屍體流鮮血「睜開眼睛」嚇壞

中環換船票！才說賣長榮　今公告敲進5117張陽明

守夜人開唱「水晶、礦石」都帶來了！　現場幫觀眾「淨化心靈」

網路數據：蔡其昌聲量居2倍　夏立言害盧秀燕被貼負面標籤

吳思賢、黃宣為一雙NB鞋險些鬧翻　想出包色對策還「喊話送她」

吳亞馨密飛回台登記「被友爆雷」！　隔離期間老公「隔窗探望」甜如偶像劇

建案廣告直球對決「一層一戶一億」　路人：沒錢不要來？

面試「1提問」慘被刷掉！工程師怒：到底要問什麼？過來人揭原因

發票中200元！他爽PO照炫耀「忘記遮這」　小確幸飛了

台南「阿明豬心」開發票大鬥法　驚爆國稅局2年前就盯上！

台中4大轉運站含金量高　烏日登購屋門檻最低站

男「洗車場改裝愛車」釀禍　引擎蓋爆炸起火！老闆傻眼

國際熱門新聞

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

22%男性會在上班時間自慰！

即／泰國托兒所狂殺38人　槍手殺妻兒後輕生

即／泰國托兒所大規模槍擊　至少32死！

俄兵「口器連結ing」慘遭烏克蘭彈襲　影片瘋傳

泰國前警官血洗托兒所　死者最小才2歲

賀錦麗出車禍　去白宮途中撞隧道

即／南韓「速繪大師」金政基猝逝

喜馬拉雅山雪崩畫面曝　30帳篷10秒被吞噬

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

聯合國：全球經濟快崩潰　比2008慘

普丁心腹女兒被炸死　美：與烏克蘭有關

更多熱門

相關新聞

即／諾貝爾「物理學獎」得主出爐

即／諾貝爾「物理學獎」得主出爐

2022年諾貝爾物理學獎於台灣時間4日下午5時45分揭曉，法國物理學家阿斯佩（Alain Aspect）、加州柏克萊大學理論和實驗物理學家克勞澤（John Clauser）、維也納大學量子論物理學家塞林格（Anton Zeilinger）因為量子研究共獲殊榮。

諾貝爾物理獎預測　量子力學仍熱門

諾貝爾物理獎預測　量子力學仍熱門

50年前神預言「全球暖化　氣象學家得諾貝爾物理獎

50年前神預言「全球暖化　氣象學家得諾貝爾物理獎

即／諾貝爾物理獎出爐　3學者共獲殊榮

即／諾貝爾物理獎出爐　3學者共獲殊榮

即／諾貝爾物理學獎得主揭曉！

即／諾貝爾物理學獎得主揭曉！

關鍵字：

諾貝爾物理獎Alain AspectJohn Francis ClauserAnton Zeilinger量子力學

讀者迴響

熱門新聞

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

吳亞馨登記結婚！轉行從商甜嫁圈外男友

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

Rain遭爆婚外情「對象是金泰希閨蜜」　公司氣炸提告

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面