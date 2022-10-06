高雄搶先中央「沒戴口罩罰3千」遭法官打臉　衛生局要提上訴！

▲去年新冠疫情爆發期間，民眾外出都會戴上口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

去年5月台灣本土新冠疫情爆發，高雄市長陳其邁宣布，只要沒戴口罩出門就要罰3000元，但一位蔡姓市民被開罰後不服，提起行政訴訟，法官認定中央沒有提早授權給地方，撤銷這張罰單。對此，高雄市衛生局重申，強制要求民眾戴口罩，是為避免社區發生率與致死率升高的風險，市府採取開罰手段，為依法執行必要防疫作為，將再提起上訴。

▲高雄市長陳其邁超前部署開罰不戴口罩外出，罰單被法院撤銷。（圖／高雄市政府）

判決指出，高雄市政府在去年5月19日上午公布高雄市民「外出或於公共場域、室内空間未戴口罩者將立即開罰」的防疫措施，而蔡姓市民則是在5月22日下午4時許，於苓雅區中正一路121巷口被稽查發現外出未戴口罩，當場開罰3000元，蔡姓市民不服，提起訴願遭駁回後，又提起行政訴訟要求撤銷罰單。

蔡姓市民主張，行政院衛生福利部是在5月21日公告，指28日前若有違反「外出時全程佩戴口罩」的防疫措施應先勸導，勸導不聽者再予以開罰，他當時只是走出門外去看油漆乾了沒有，就被裁罰，當場向稽查人員說明也沒用，他認為中央和地方防疫標準不一致，應該是要先勸導才能開罰，高市府開罰無理，請求撤銷罰單。

高雄地院審理時，高市衛生局認為，稽查的地點位於高雄市轄區内，除須遵守衛生福利部公告之疫情警戒標準外，亦不得違反高雄市政府所公布之防疫措施，違反者即應受罰，並無須經勸導不聽始得處罰的規定。

法官審理後發現，中央流行疫情指揮中心在5月19日並未授權各地方政府，可以自行決定民眾外出未佩戴口罩的處罰要件，更沒有授權地方政府能夠提早開罰，因此認定高市衛生局開罰無理由，撤銷這張罰單。

▲高雄市長陳其邁超前部署開罰不戴口罩外出，罰單被法院撤銷。（圖／高雄市政府）

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，在2021年5月28日，中央規定強制戴口罩前，不僅高雄市依據傳染病防治法賦予地方衛生主管機關權責，強制要求民眾戴口罩，許多縣市政府在當時也陸續採取相同作為。包括桃園市、新北市、花蓮縣、基隆市、南投縣、雲林縣、新竹市、嘉義市，陸續均於5月28日中央規定前，以強制戴口罩作為必要的防疫手段，並非只有高雄市針對未戴口罩的民眾開罰。

基於傳染病流行之際需有因時、因地、因人等流行病學特性綜合評估、研判及執行對應防治作為之必要，依據傳染病防治法第二條賦予地方政府據以採行應變措施權責。

▲潘炤穎強調，保障市民健康與生命安全，市府採取開罰手段，為依法執行必要防疫作為。（圖／高雄市政府）

去年5月19日，中央流行疫情指揮中心宣布全國警戒提升至第三級，當時台灣北部社區COVID-19疫情已經達社區傳播大流行，有鑑於當時疫情以Alpha病毒株為主，傳播力高，且據統計常造成極高重症和致死率，然而當時疫苗覆蓋率尚未普及、口服抗病毒藥物並未核准輸入，落實戴口罩為有效可行的防疫措施。因此基於緊急防疫目的，高雄市COVID-19專家小組會議決議，立即採取對應措施，決議要求民眾戴口罩作為必要防疫手段。

高雄市政府嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心於去年5月19日宣布強制要求民眾戴口罩，是為避免社區發生率與致死率升高的風險，保障市民健康與生命安全，市府採取開罰手段，為依法執行必要防疫作為，衛生局將基於上述理由再提起上訴。

針對柯志恩辦公室批評「高市罰無罩男遭判決打臉」缺乏法制觀念，潘炤穎回應，新北侯市長早於2021年5月18日即因應疫情嚴峻而強力取締未戴口罩2百餘件，柯女士當時居住地在新北市，應該非常了解。此番批評無異打臉侯市長也欠缺法制觀念？呼籲柯辦，防疫非常辛苦，請勿為個人選舉打擊第一線防疫人員士氣。