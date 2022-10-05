開車彎腰撿手機！自撞燈桿「甩尾90度」　後方騎士慘遭擊落

▲汽車駕駛撿手機右偏自撞彈回路中央，後方騎士迎面撞上。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

記者劉人豪／綜合報導

一名機車騎士行經汐止北勢街時，前方白色車輛剛出隧道時突然右偏，撞上號誌燈桿彈回路中央，讓騎士閃避不及迎面撞上後壓在車下，事發後騎士說該駕駛是要找手機才自撞。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享一段行車紀錄器影片，可看到白色轎車在快離開隧道時稍有減速，等到出隧道後突然往右方偏移，直接撞上路旁的號誌燈桿，導致車輛彈回打橫卡在路中央，後方的機車隨即迎面撞上。

網友看完影片後也紛紛留言「很多時候出隧道的逆光會造成駕駛短失明」、「未保持安全距離...也怪不了誰了」、「結局讓我笑了」、「他出隧道莫名其妙減速就該閃遠點惹」，也表示「進出隧道的車禍機率很高，最好安全距離要再更長」。

該名機車騎士也在影片下方留言說明當時狀況，「我是事發當事人哈哈，我上傳這影片就是來給大家噴的」。也順便告訴大家記得保持安全距離，騎士說明駕駛當時是為了找手機，沒注意到才會自撞，不是因為剛出隧道洞口畏光，也不是不熟悉路段。

▲騎士出面述說當時狀況，也呼籲大家保持安全距離。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

至於雙方傷勢如何，騎士說駕駛沒受傷，他則是被壓在機車下面，自己爬起來報警後走上救護車，對於肇事責任比例，騎士指出，是對方未注意前方路況所以負全責。