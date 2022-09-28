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三媽臭臭鍋大漲20元！這店長斷言「生意少2成」　妹子怒：不吃了

記者陳以昇、黃彥傑、許權毅、 許展溢 、翁子皓／綜合報導

民眾最愛的庶民小火鍋「三媽臭臭鍋」從最初百元內的價格不斷調漲到破百元，近日又宣布10月1日將再漲20元，最便宜的一鍋要150元。《東森新媒體ETtoday》記者實地走訪北、中、南各地的三媽店，各地店長表示漲價是因原物料上漲，漲了又怕生意變差，民眾則大多認為漲價可以理解，但之後可能不會那麼常吃。

▲▼三媽臭臭鍋全台漲價。（圖／許權毅記者攝）

▲三媽臭臭鍋全台漲價。（圖／許權毅記者攝）

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三媽臭臭鍋總店近日下達調漲通告，因此全台各店也發出公告表示，「感謝親愛的顧客您長期以來對三媽臭臭鍋的支持與肯定，為反應成本並維持良好的服務品質，本店及將自民國111年10月1日起每鍋調漲20元」。

▲▼三媽臭臭鍋全台漲價。（圖／許權毅記者攝）

▲台中三媽松竹店漲價公告。（圖／許權毅記者攝）

新北市某家三媽臭臭鍋店老闆娘表示，當初總公司發布漲價公告時，相當擔心，原本利潤就很薄，擔心來客數會銳減，但面對原物料都漲的狀況下，也只能配合總公司安排，目前還沒漲價前都會跟客人先提醒10月1日起會漲20元，客人反應其實相當兩極，有人覺得合理，也有人無法接受，現在只能聽天由命。

▲新北某三媽店。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北某三媽火鍋店。（圖／記者陳以昇攝）

台中市北屯區三媽松竹店陳老闆透露，大腸臭臭鍋之前是120元，現在是130元，10月1號又再漲20塊到150元，總店說是考量原物料、瓦斯等漲價，加上明年薪資又調漲，為了顧及品質才決定在10月1日漲價，目前來店的消費者大多是學生、附近居民，預估生意可能會掉2成，之後打算以送小菜的方式做促銷。

陳老闆的媽媽說，之前1個月所用的牛肉成本從 7、8萬漲到9萬，上個月一看竟然要12萬，加上每個月要給總店20萬購買醬料、包裝碗等物品，還有電費、外送平台抽成等，導致上個月兒子（老闆）跟老公（老闆爸爸）「做白工」沒有薪水，只有工讀生有領到薪水，店裡生意其實不差，整體卻只能打平，現在要調整可能會回來一點點，但真的撐不下去，也只能鐵門拉下來。

▲三媽臭臭鍋全台漲價。（圖／許權毅記者攝）

高雄三媽鳳山區光遠店黃姓店長則說，去年10月漲了10元，半個月前接到總公司訊息要漲20元，因鍋底、菜價和肉類等等成本都漲了約10～20%，到後來店家都賺得少，頂多只賺到工錢，總店早在前幾個星期就通知了，「是有不少加盟主去訴求的」，且三媽不是只有賣鍋，有些店還有提供飲料、爆米花和冰淇淋等都有，「漲價是合理的」，不過也認為漲了就一定要提供給客人更多的東西，才能留住客人。

▲▼三媽鳳山光遠店跟大寮店 。（圖／記者許展溢 攝）

▲高雄三媽鳳山光遠店。（圖／記者許展溢 攝）

高雄三媽大寮店林店長說，很多東西陸續都在漲，菜價原本也算便宜一籃7、800元就有，現在要1500元，各種火鍋料一包也漲了20～30元，豆腐一包從260元變300元，加上眼睛看到的都是成本，電費、瓦斯，外帶紙碗等，甚至明年基本工資都要漲。

▲▼高雄三媽大寮店 。（圖／記者許展溢 攝）

▲高雄三媽大寮店 。（圖／記者許展溢 攝）

對於三媽火鍋漲價，各地民眾各有各的看法，新北某三媽店外帶的男客人是店裡的常客，他不擔心漲價，自己會做衡量要不要吃。另一位在店內用餐的劉小姐兩週會來吃一次，對於漲價20元，她表示會影響來店吃飯的意願，會拉長來店吃飯頻率。

此外，北市松山區的歐小姐表示，能理解業者為什麼漲價，因為現在原物料都在漲，我們自己去購買日常用品也都在漲價，這樣下來，民眾大都會吃不消，萬物都在漲，只有薪水沒再漲，光便當就比以前貴15塊，火鍋漲到快200塊，還有其他開銷，長期下來會特別辛苦！另名在遼寧夜市附近的女子認為，萬物皆漲只有薪水沒漲，現在連吃個平價小火鍋的小確幸都沒有，如果漲到快200元，那寧願再花多一點錢吃好一點的火鍋。

在台中松竹店吃火鍋的蔡小姐表示，錢真的變得很薄，不過像小火鍋這種也不會常常吃，所以還算可以接受，但是調漲頻率有點高，但是像手搖飲大概都漲10塊，物價漲很有感。

高雄大寮店用餐的許姓民眾說，覺得漲了20元有點多，但全世界物價都在漲，也沒辦法，只怕之後物價回穩或下跌，價錢也不會回到原本，民眾比較吃虧。鳳山光遠店的林姓顧客表示，今天來買之前就知道10月起會漲價，不過完全不影響之後購買的意願，因為現在很多東西都在漲，飲料便當等等，有的雞腿便當沒什麼菜色一個就要130元，三媽的東西對自己來說算滿多的，可以理解店家的狀況。

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