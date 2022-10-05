登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

▲曾格爾面容姣好，身材火辣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名登山好手曾格爾昨晚（4日）完成寫下世界第八高峰馬納斯魯峰的無氧速攀世界紀錄，不久前還獲金氏世界紀錄認證為全球最年輕無氧登K2的女性。傲人的登山經歷加上亮眼的外表，讓她成為登山界的風雲人物，更被譽為台灣之光，但本刊卻接獲爆料，指她和一名已婚富商拉贊助卻大搞不倫戀，兩人曖昧簡訊，被正宮透過與手機連結的iPad零時差看見，正面形象大打折扣。

整起不倫戀之所以東窗事發，肇因於陳姓富商的妻子無意間看見丈夫放置家中的iPad跳出訊息，驚見曾格爾和丈夫的親密對話，人夫甚至還說要和曾格爾「光溜溜抽雪茄」，甚至說「會不會到時候她（指正宮）旗下的KOL被我拐跑，遠走高飛，就是妳，美女，我一定會想這樣幹的。」完全不顧妻子心情。

▲曾格爾曾在臉書秀出去三二行館住宿的照片，巧的是，她約人夫泡湯開房間也選在此處。

陳妻得知二人相約當天開房間慶祝曾格爾生日，而就在她發現真相的當下，丈夫正與曾格爾在飯店共宿，陳妻難過地傳簡訊向丈夫攤牌，痛訴已知情丈夫和曾格爾的不倫戀。

本刊掌握一份由語音訊息集結的檔案，顯示曾格爾時常和陳姓富商闡述募資受阻的困境，起初曾只是希望陳姓富商介紹贊助人，但隨二人交往越來越密切，曾格爾直接向陳姓富商詢問，能否幫她出170萬元登山款項，該錄音檔也提及二人相約三二行館約會一事。

▲曾格爾為了和陳姓富商（圖）到三二行館開房間，不惜違反防疫規定。

本刊調查，陳姓富商妻子提告時控訴，她和丈夫結婚29年，婚後育有二子，一家4口原本幸福美滿，卻被曾格爾破壞殆盡，曾的行為明顯已侵害她的配偶權，因此對她求償200萬元。

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