　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美股勁揚825點！雙日狂飆1500點　台積電ADR漲逾5%

▲▼美股交易員,紐約證交所,紐約證券交易所。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美股道瓊指數今天再漲825點。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約4日專電

美股道瓊指數今天再漲825點，兩天來漲逾1590點，創兩年半來最佳表現。美國勞動市場數據走弱、澳洲央行升息幅度小於預期，促使投資人再度寄望聯準會放慢升息腳步。台積電ADR漲5.14%、收72.81元。

3大指數開高走高，道瓊工業指數終場大漲825.43點，漲幅2.8%，收在30316.32點。標準普爾500指數勁揚112.5點，漲幅3.06%，收在3790.93點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲360.98點，漲幅3.34%，收在11176.41點。

美股受通貨膨脹居高不下、聯邦準備理事會（Fed）積極升息衝擊，前3季大幅回檔，邁入10月後市場情緒明顯好轉，大盤從近兩年來最低點反彈。道瓊指數昨天猛漲765點，標普500指數漲近2.6%，分別創6、7月以來最佳單日表現。

這股氣勢延續到今天，道瓊指數收復3萬點大關，為9月22日以來首見，與標普500指數都創下2020年4月以來最佳雙日表現。

這波漲勢廣泛，標普500指數11大類股連兩天全數收紅，能源股勁揚4.3%，再度領漲。

社群媒體推特（Twitter）股價漲逾22%。全球首富馬斯克（Elon Musk）反悔後回心轉意，與推特高層對簿公堂前提議以4月的原始條件完成總值約440億美元的收購案。但推特收盤價低於馬斯克開出的每股54.2美元，反映部分投資人仍不看好這筆交易就此塵埃落定。

科技權值股持續反彈，亞馬遜（Amazon.com）股價猛漲4.5%，微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet漲幅都超過3%。

費城半導體指數大漲4.46%，雙日漲幅擴大到8.4%。台積電美國存託憑證（ADR）與輝達（NVIDIA）股價都漲逾5%，高通（Qualcomm）與美光科技（Micron Technology）漲幅也都超過4%。

美股9月走勢淒慘，道瓊指數與標普500指數月線分別重挫8.8%、9.3%，創2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引爆股災以來最大單月跌幅，與通膨頑固、投資人意識到聯準會升息意志堅定關係密切。聯準會已連3度升息3碼（0.75個百分點），今年剩餘兩次例會預料還會大幅升息。

但澳洲中央銀行澳洲儲備銀行（RBA）4日決議升息1碼，幅度小於市場預期的2碼，部分投資人因而期盼全球其他央行顧及金融情勢，跟進放慢貨幣政策緊縮腳步。

英國因新政府宣布減稅刺激經濟掀起的危機暫告解除後，債市持續回穩，公債殖利率走低，股票投資魅力跟著回升。美國10年期公債殖利率上週曾衝上4%，為逾10年來首見，本週持續拉回，一度跌破3.6%。

勞工部最新數據顯示，美國8月職缺數量減少10%，創近兩年半來最大減幅。極度吃緊的勞動市場顯現降溫跡象，有助緩和處在數十年高點的物價漲勢，也反映聯準會積極升息開始出現效果。

不過，美股今年稍早多次反攻都始於投資人寄望聯準會放慢升息腳步，最後屢屢因官員鷹派（主張緊縮政策）表態而被澆冷水。這波熊市（空頭市場）反彈能否維持，尚待觀察。

美股本週強勢反彈，3大指數今年跌幅顯著縮小。道瓊指數與標普500指數年初以來分別下跌16.6%、20.5%，那斯達克指數同期跌幅達28.6%。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
「錢櫃芭樂阿嬤」當街跪許明杰！黑歷史起底　1張照片讓人氣炸
快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　紫爆回堵3公里
直擊！魏如萱爆婚變　老公隆宸翰「沿路灌酒」失魂獨離分居
阿伯穿越馬路「離奇衝出」遭撞飛！搶救12小時不治　驚悚瞬間曝
快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉宣布戒酒、暫停活動
今降8度轉雨！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃
美股勁揚825點！雙日狂飆1500點　台積電ADR漲逾5%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓美射4枚地對地飛彈反嗆北韓：隨時能進行源頭打擊

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　老奶奶爽到心臟病發

美股勁揚825點！雙日狂飆1500點　台積電ADR漲逾5%

人妻新婚2個月後悔了　老公上廁所到處滴「3惡習」讓她崩潰

普丁威脅升級戰事　白宮：無跡象顯示俄準備動用核武

推特：馬斯克將以1.29兆元原協議完成收購

北韓頻射飛彈　日相岸田熱線拜登強烈譴責

孟加拉「1.3億人」無電可用　全國80%電網大故障

白宮提出「人工智慧權利法案」　以減少可能應用傷害

蘋果受挫　 歐洲議會通過充電接頭統一Type C規格

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

「飛天摩托車」美國將上市　要價逾2400萬！車展亮相

韓美射4枚地對地飛彈反嗆北韓：隨時能進行源頭打擊

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　老奶奶爽到心臟病發

美股勁揚825點！雙日狂飆1500點　台積電ADR漲逾5%

人妻新婚2個月後悔了　老公上廁所到處滴「3惡習」讓她崩潰

普丁威脅升級戰事　白宮：無跡象顯示俄準備動用核武

推特：馬斯克將以1.29兆元原協議完成收購

北韓頻射飛彈　日相岸田熱線拜登強烈譴責

孟加拉「1.3億人」無電可用　全國80%電網大故障

白宮提出「人工智慧權利法案」　以減少可能應用傷害

蘋果受挫　 歐洲議會通過充電接頭統一Type C規格

金融三業裁罰案直逼2億　這三家銀行被罰最多！

韓美射4枚地對地飛彈反嗆北韓：隨時能進行源頭打擊

惡龍張錫銘今出庭！假釋遭拒18次　曾靠一封親筆信讓受刑人加薪

魏如萱爆婚變曾驚吐：死掉也沒關係！老公前任是蕭亞軒　超狂情史曝

難怪瘦不了！營養師曝8個「發胖壞習慣」　第2超多人都忽略

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　紫爆回堵3公里

IG互相取關洩婚變前兆！隆宸翰被叫「魏如萱老公」會介意…洗衣服也吵

《全明星4》夏浦洋爆熱戀！ 路邊「拍臀調情」牽蠻腰妹回家全被拍

歐盟強制Type-C　蘋果受影響產品一次看！2025年前須改用

分我一口！阿金舉腳拍肩討飯飯 滿臉「無辜+哀怨」...網友：萌暈了

國際熱門新聞

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備

差60歲！78歲老農娶少女　急拚第一胎

辣妹側乳當街炸開！大媽氣炸飆罵：衣服穿好

老公想娶前女友3人行　正宮點頭

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　她爽到心臟病發

蘋果受挫　歐洲議會通過充電接頭統一Type C規格

威廉獲得祕密遺產　哈利梅根沒份淒涼搬家

妻新婚2個月後悔了　夫3惡習讓她崩潰

美股道瓊再漲825點！　創兩年半來最佳雙日表現

孟加拉1.3億人無電可用　全國80%電網大故障

波蘭向德國求償「41兆」二戰賠款

白宮提出人工智慧權利法案　以減少可能應用傷害

警犬擒匪險被爆頭！警「殺人救狗」畫面曝

更多熱門

相關新聞

美股道瓊持續飆漲700點　10月開局表現強勁

美股道瓊持續飆漲700點　10月開局表現強勁

美股建立在前一個交易日大幅上漲的基礎上，4日股市持續飆升，道瓊工業平均指數上漲 761 點，漲幅 2.6%。標準普爾 500 指數上漲 2.9%，納斯達克綜合指數上漲 3.1%。

美股開盤道瓊大漲400點　延續昨日反彈漲勢

美股開盤道瓊大漲400點　延續昨日反彈漲勢

美股反彈收盤大漲！　 道瓊勁揚逾760點

美股反彈收盤大漲！　 道瓊勁揚逾760點

美股4大指數高開高走　漲幅達2％

美股4大指數高開高走　漲幅達2％

驚呆！近9個月央行緊縮　全球股債市值已蒸發1142兆

驚呆！近9個月央行緊縮　全球股債市值已蒸發1142兆

關鍵字：

美股

讀者迴響

熱門新聞

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

即／涉買兇暗殺青山宮主委　威震吳明達再度被捕

郭碧婷生二寶首露面！　小孩開趴慶生「獨缺向佐」

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

老虎被野放　見陌生森林嚇掉下巴

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

BYG止步世界賽…維基遭改

更多

最夯影音

更多
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？
彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面