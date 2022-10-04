南韓：北韓核設施正常運作　準備發射新型洲際飛彈

▲南韓情報顯示，北韓準備試射新型洲際飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

北韓近日接連發射飛彈，區域緊張局勢升溫。南韓國防部今天表示，北韓核設施仍正常運作，維持可能進行核試驗的狀態，並正在為發射新型洲際彈道飛彈及潛射飛彈進行準備。

根據韓聯社及朝鮮日報報導，南韓國防部今天在國會國防委員會國政監察業務報告時說明近期掌握北韓動態，表示位於北韓寧邊的核子反應爐等主要核設施仍正在運作，維持可能進行核試驗的狀態，持續提高應用核能能力。

國防部長李鐘燮表示，北韓在今年5月左右就已完成進行核試驗的準備工作，但尚難以預估實際進行試驗的時程。

至於第7次核試驗可能的內容，李鐘燮表示，可能會是具實用性的小型核武，或是比第6次核試時威力更為強大的武器。

此外，北韓目前正為以液體燃料為動力的洲際彈道飛彈（ICBM）及潛射彈道飛彈（SLBM）進行發射測試準備，以完善相關技術；以固體燃料推動的飛彈性能也在持續改良當中。

據國防部掌握資訊，北韓軍方在7月1日至9月10日的夏季訓練後就沒有大規模訓練活動，而是集中因應脫北者向北韓空飄傳單，以及協助補強經濟設施與秋收農作。

國防部指出，北韓領導人金正恩在9月8日的最高人民會議中，提出對美國「強對強」方針，9月底又恢復與中國貨運列車運行，持續強化與中國及俄羅斯合作關係。此外，對於做為國防核心的美韓同盟，南韓也會持續鞏固同盟關係，維持對北韓壓倒性的遏制能力。