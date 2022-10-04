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北韓試射「火星-12」飛越日本上空　自衛隊急派F15戰機巡邏

▲▼北韓曾於2017年8月29日試射中程彈道飛彈「火星-12型」。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓曾於2017年8月29日試射中程彈道飛彈「火星-12型」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於今（4）日上午向東試射1枚疑似為「火星-12型」的中程彈道飛彈，該枚飛彈射程約4600公里，一度貫穿日本北海道、青森縣上空，最後墜落於日本以東3000公里海域。對此，日本緊急派出F15戰鬥機前往飛彈路徑附近，巡視有無可疑墜落物體。

根據日媒《讀賣新聞》，北韓所發射的中程彈道飛彈時隔5年再度貫穿日本列島，為此日本防衛大臣濱田靖一上午9時15分一臉不悅地進入位於東京都的防衛省大樓，美國印泰司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）更前往日本防衛省與濱田靖一、日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二進行面談。

日本自衛隊派遣F15戰鬥機前往飛彈路徑附近，巡視有無可疑墜落物。

針對北韓試射飛彈的舉動，阿奎利諾認為北韓為地區和平帶來不安；山崎幸二則表示，北韓發射飛彈嚴重挑釁包括日本在內的國際社會，帶來重大且迫切的威脅。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下網站《穿越緯線》（Beyond Parallel）則指出，透過空中巴士Pléiades Neo衛星所拍攝的豐溪里核試驗場高解析度相片分析，可以得知3號坑道已完成進行核實驗的事前準備工作，甚至4號坑道也開始出現變化，包括進行入口道路與周邊環境整修。

對於北韓多次試射飛彈，美國國務卿布林肯、南韓外交部長朴振等人皆嚴重譴責，表示此舉強烈違反聯合國安理會決議。

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