尹錫悅沒風度！不爽被高中生畫成小火車諷刺　政府竟警告收回贊助

▲南韓高中生畫「尹錫悅列車」獲得金獎，卻慘遭政府嚴正警告。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅就任以來多次在演說場合上強調「自由」，然而當被高中生以畫作諷刺時，卻又顯得沒風度、甚至表現出獨裁政府的模樣，考慮收回聯名贊助。日前，富川國際漫畫節會場展示一幅高中生的畫作《尹錫悅列車》，他仿造湯姆士小火車，將尹錫悅的臉部繪於車頭，車頭則坐著夫人金建希。

根據韓媒《東亞日報》、《朝鮮日報》，雖然第23屆富川國際漫畫節昨（3）日已經正式閉幕，不過從9月30日至10月3日在韓國漫畫博物館2樓圖書館大廳展示上的一幅畫作卻吸引南韓網友目光，該幅名為「尹錫悅列車」（윤석열차，韓文中悅與列同音）的諷刺漫畫作在全國學生漫畫選拔比賽（國高中生為主）卡通部門獲取金獎（京畿道知事獎）。

「尹錫悅列車」的繪者為一名來自全南藝術高中的朴姓學生，在該篇畫作上能看到尹錫悅的臉部特徵被繪製於湯姆士小火車的車頭，車頭煙囪下的紅色數字2代表尹錫悅參選第20屆總統時的號次，而一名臉部特徵與金建希相仿的女士則站在車頭歡呼，後方則依序站著數名揮舞刀劍的檢察官，象徵著尹錫悅引領的檢察官班子帶起政治追殺，而鐵軌兩旁的民眾則是嚇到舉起雙手逃跑。

對於高中生的參賽畫作帶有如此濃厚的諷刺意味，南韓文化體育觀光部（文體部）顯得相當不悅。文體部關係人士表示，目前正在研擬相關措施，不排除未來3年將會撤除在該單位的聯名贊助。

▲南韓總統尹錫悅9月底民調支持度下滑至24%，再度維持新低。（圖／CFP）

韓國漫畫影像振興院關係人士針對此事表示，「早從過去以來就不斷有畫作諷刺現實社會，這根本不成問題。尤其是（尹錫悅列車）這幅作品又獲得了金獎，所以才放到了博物館，讓更多觀光客們可以看到這幅畫作。」

據悉，尹錫悅9月底出訪紐約時，在聯合國大會演說上強調「自由」多達21次，之後又在某場活動上爆粗口，「若（美國）國會這幫兔崽子不批准，那糗死了的拜登該怎麼辦？」

對於尹錫悅政府的態度，南韓網友留言表示，「現在連學生們的畫作也開始審查了嗎？你們和北韓、中國有什麼不一樣」、「在聯合國上強調的『自由』到底哪去了」、「連小孩的畫作也要警告？言論自由到底去哪了」、「令人心寒的尹錫悅連高中生也可以吵架嗎」、「嚴正警告？這真的好像北韓喔」、「高中生就不能諷刺政治了嗎？」

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