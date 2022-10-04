百貨周年慶推會員專屬「滿仟送仟點」　還可抽百萬賓士

▲▼ 知名百貨推會員專屬「滿仟送仟點」 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

百貨龍頭「新光三越」周年慶於10/6~10/30正式展開！今年各業者皆看好Q4市場景氣，紛紛推出年度最澎湃的商品陣容，包含化妝品超值特惠組、頂級保養商品、週慶限定的大容量…等，另隨著宅經濟的熱潮持續不斷，也推出各類一鍵搞定的自煮廚電、遊樂與紓壓合一的五感電競按摩椅…等，搭配百貨高額回饋享有最超值的組合，都是消費者的採購清單之一。

在購物回饋方面，今年早在9/22於skm online開跑的週年慶回饋，討論度已襲捲各大網路平台，而即將在10/6開打的百貨實體通路，「新光三越」首度加入全台百貨最好用的點數skm points，並祭出會員專屬「滿仟送仟點」超高回饋，化妝品單筆滿2,000送2,000點skm points、全館累計滿5,000送5,000點skm points、大家電/法雅客/[i]Store單筆滿1萬送5,000點skm points、首五日持skm pay大家電/法雅客/[i]Store最高可享單筆滿1萬送1萬點skm points！還有結合「永續時尚」主張，邀請田修銓設計師設計的一系列「Chill Out Camping放鬆露營趣」綠色卡友禮。

除了滿千送點回饋外，本次也首度邀請到有「廚具界法拉利」美名之稱的義大利國寶設計品牌Pininfarina，以及「烤箱界LV」日本精品家電品牌BALMUDA，聯手推出一系列精品廚具、家電集點送！除此之外APP點數專區更網羅百大夢幻逸品扣點換及獨家加碼的抽獎活動，扣100點skm points就有機會將價值186萬的「The New Mercedes-Benz GLA180」開回家，讓會員用skm points除了消費折抵外還可兌換商品、抽獎，擴大點數使用的趣味性，拓展史上最強的點數生態圈！

新光三越嘉義店表示，今年十月份的週年與「台中港酒店」推出價值19,600元豪華雙人住宿券獎活動、「嘉義in89豪華影城」扣點換電影票券、「Youbike微笑單車2.0」出示騎乘紀錄即可享有多重好禮回饋，以及在週末間，邀請偶像大明星「FOOD超人」、「汪汪隊立大功」將分別在10/15及10/23登場互動同樂，串聯整個嘉義地區的聲勢，讓民眾抵嘉就能感受更勝以往的歡樂週年慶典。