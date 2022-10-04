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國慶禮賓服裝主打「台灣色」！集結雲豹、五色鳥、山櫻花元素

▲▼2022國慶禮賓服裝亮相。（圖／文化總會）

▲2022國慶禮賓服裝亮相，今年以「台灣色」、柔軟而剛毅、清新活潑為3大重點。（圖／文化總會）

記者林育綾／綜合報導

2022國慶禮賓服裝亮相！文化總會今年邀請設計師周裕穎操刀，也是台灣首位獲選入紐約官方時裝週、曾為東京奧運台灣隊設計進場服裝的設計師，服裝以「台灣色」、柔軟而剛毅、清新活潑為3大重點，集結雲豹、五色鳥、山櫻花等元素為靈感，呼應此屆國慶主題「守土衛國，你我同行」。

▲▼2022國慶禮賓服裝亮相。（圖／文化總會）

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▲▼有別於以往禮賓服都是以比較莊重的深色底，這次的設計特別選用清爽的白色作為基底。（圖／文化總會）

▲▼2022國慶禮賓服裝亮相。（圖／文化總會）

周裕穎表示，有別於以往禮賓服都是以比較莊重的深色底，這次的設計特別選用清爽的白色作為基底，營造出活潑輕鬆的感覺，也如同台灣人呈現給國際的印象。其中「台灣色」的主題布料印花，集結了台灣元素，像是台灣雲豹、台灣擬啄木（五色鳥）、山櫻花等具代表性的生物為靈感，展現台灣繽紛多元的生態及文化。

▲▼2022國慶禮賓服裝亮相。（圖／文化總會）

▲▼「台灣色」的主題布料印花，集結了台灣元素，像是台灣雲豹、五色鳥、山櫻花等靈感元素。（圖／文化總會）

▲▼2022國慶禮賓服裝亮相。（圖／文化總會）

▲▼2022國慶禮賓服裝亮相。（圖／文化總會）

▲▼「台灣色」的主題布料印花，集結了台灣元素，像是台灣雲豹、五色鳥、山櫻花等靈感元素。（圖／文化總會）

▲▼2022國慶禮賓服裝亮相。（圖／文化總會）

此外，為了呼應今年國慶主題「守土衛國，你我同行」，柔軟的洋裝融合著方正剛硬的線條特色、剪裁細節，袖子及裙擺的設計上也傳遞台灣人精神，兼具親和力與團結堅毅。禮賓鞋則由阿瘦皮鞋與旅狐國際，以禮賓人員大量走動的需求，分別為女鞋與男鞋量身挑選出外觀與舒適兼具的鞋款。

▲▼2022國慶禮賓服裝亮相。（圖／文化總會）

▲2022國慶禮賓服裝亮相。（圖／文化總會）

文化總會秘書長李厚慶表示，國慶禮賓人員在典禮接待中扮演非常重要的角色，文總身為國慶籌委會成員，自去年開始結合台灣的設計力，讓來自不同學校的禮賓人員不僅擁有一致的服裝，也透過他們在典禮上出眾的表現，讓國人及世人更能看見台灣的設計力及美學。

文總也預告，今年國慶典禮不僅為禮賓人員設計禮賓服，更為轉播時常常上鏡頭的典禮主持人，請來被譽為「針織女王」的知名時裝設計師潘怡良設計禮服，而主持人的人選及服裝設計，預計將由慶籌會舉行記者會，正式對外亮相。

▲▼2022國慶禮賓服裝亮相。（圖／文化總會）

▲2022國慶禮賓服裝，讓國人看見台灣的設計力及美學。（圖／文化總會）

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