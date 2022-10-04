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正妹「月經失控狂噴」不敢出門　浴血11年驚知「之前被誤診」　

莫菈格（Morag Smith）因誤診飽受月經異常之苦長達11年之久。（圖／翻攝自推特）

▲莫菈格因誤診飽受月經異常之苦。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

對許多女性來說，「那個來」的那幾天是每個月最難受日子。而英國一名27歲女子卻因為誤診，被迫經歷長達11年「每月月經持續數十天」的噩夢，期間她要忍受身體不適，學業、工作因此中斷的困擾，出門逛街更是遙不可及，因為經血隨時可能「大量流出」染透褲子。

據《鏡報》報導，莫菈格（MoragSmith）在16歲的某幾個月察覺月經異常，相較一般人每月3到7天的經期，她的經期天數高達10到14天，且經血量相當大，迫使她出門時得額外攜帶褲子和20英鎊（約新台幣720元）的牛仔褲購買費，以備不時之需。

但當時的家醫師告訴莫菈格「這只是正常狀況」，懷疑原因可能是莫菈格太瘦導致，最後僅開立緩解噁心用的藥物和避孕藥，讓血液流動減緩以降低經血量，和能更舒適的上課、考試，並向莫菈格保證「等妳長大情況就會變好」。然而，莫菈格經血、經期異常並沒有隨年齡轉好，21歲時還被其他醫師建議「停用避孕藥」保護身體。

相較越來越嚴重的經血、經期異常，不同醫師不同診斷的疑惑對莫菈格來說幾乎不值一提，因為月經的病假已讓她每月損失400英鎊（約新台幣14,300元），造成她不得不從格拉斯哥搬到給有薪假更寬鬆的倫敦工作。而莫菈格在這期間，則依婦科醫師建議裝激素避孕器治療，與被告知「絕對不是子宮內膜異位症」，但安裝避孕器後症狀卻沒有減緩跡象。

莫菈格直到2019年認識另名患有子宮內膜異位症的女子，才發現類似症狀被誤診的情形很常見，於是回到同家醫院但找不同醫師看診，之後果真確認罹患子宮內膜異位症，並在治療後回復正常生活。這結果讓莫菈格感歎「如果我11年前沒有被誤診，就不用過上這些煎熬的日子。」她也呼籲女性遭遇類似症狀時要傾聽身體的聲音，以及不要怕挑戰醫師，以免像她一樣遭受不必要的痛苦。

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