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烏克蘭4州納入國土　俄羅斯國會無異議通過

▲▼俄羅斯國會下議院國家杜馬（State Duma）。（圖／路透）

▲俄羅斯國家院無異議通過納入烏東4州作為國土，此舉在國際間遭嚴厲譴責、不被承認。（圖／路透）

文／中央社莫斯科3日綜合外電報導

俄羅斯國會下議院「國家院」今天無異議投票贊成，將烏克蘭的頓內茨克等4個州納入領土，為俄國總統普丁已同意的這項令俄烏戰爭衝突升溫的舉動蓋上橡皮圖章。

法新社報導，官方網站顯示，俄羅斯國家院（State Duma）議員以零票棄權、零票反對，一致通過將烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson） 和札波羅熱（Zaporizhzhia）4州土地併入國家版圖。

普丁（Vladimir Putin）9月30日在克里姆林宮主持一場盛大典禮，並在典禮上與莫斯科任命的4名地方首長簽署協議，讓這4個州隸屬俄羅斯聯邦。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）對國家院發言時，懇請國會議員支持將這些地方納入國土的法案，以捍衛俄羅斯的語言、文化與國界。

他說：「我們不是為了回應幻想出的威脅，我們是正在保衛我們的國界、我們的祖國與我們的人民。」

拉夫羅夫還聲稱，美國已集結所有西方國家來扶持烏克蘭對抗俄羅斯。「美國幾乎讓整個西方屈從在它的威力下，動員它們將烏克蘭變成一個對付俄羅斯的戰爭工具。」

莫斯科新併吞的烏克蘭4州，能讓俄羅斯與它2014年自基輔手中奪去的克里米亞半島（Crimean Peninsula）之間建立重要走廊。這5個地區合計占烏克蘭領土的約20%。

不過，俄羅斯部隊並未掌控赫松州和札波羅熱州的全部地區，克里姆林宮也尚未確認這兩州的哪些地方被納入領土。

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