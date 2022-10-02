男女吃牛排「當眾做快篩」！試劑還隨意丟桌上　鄰客嚇到快逃

▲一對男女在新北永和某牛排館吃飯時，不顧旁人當眾做快篩。（圖／記者曾筠淇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女子日前到新北市永和某牛排館用餐，不料吃到一半發現鄰桌有一對男女，竟然一邊吃牛排一邊戳鼻子做快篩，整個過程長達十幾分鐘，還不斷嘻笑交談，嚇得她立刻加速吃完後立刻離開。對此，當事店家無奈說，由於當時正逢用餐高峰時間，內外場都非常忙碌才沒有發現，下次若碰上一定會制止。

事件發生在9月22日晚間7時許用餐時段，一對男友進入永和某牛排館用餐，不料牛排吃到一半卻開始進行快篩，過程中還不斷打鬧聊天，讓鄰桌的女子當場看傻眼。

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目擊女子說「我在旁邊用餐，看到他們這樣子的情形，我就很快速的時間，把它吃完，然後就趕快離開」、「雖然說在外面吃飯，大家都是脫口罩，但因為快篩這個行為，還是會引發噴嚏，會有飛沫，所以單純用餐來的更可怕」。

對此，當事牛排館表示，當時正逢用餐高峰時間，內外場都非常忙碌，才會沒有及時發現制止，這次客人的行為確實造成困擾，雖然快篩的結果是陰性，對方卻沒有把器具好好丟棄，而是隨意地棄置在餐桌上，他們事後已全面消毒。

牛排店吳店長也強調，若下次再發現類似的情況，請立刻派人去了解情況，詢問為什麼要在餐廳做快篩，而由於不確定對方是否染疫或發病，會先請對方到外面去等待，再把餐點做成外帶，避免客人在餐廳內快篩。

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