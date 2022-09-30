入境團每2天快篩陰才可出遊　旅客若不配合「導遊沒公權力」

▲桃園機場。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

10月13日開國門，禁團令同日解除，入境旅行團檢疫0+7，每日出遊需有2天內陰性證明，不過將由導遊領隊協助確認，導遊感嘆若旅客不配合，導遊並無公權力。

交通部長王國材昨(9/29)表示，禁團令10月13日解除，入境團檢疫0+7，每天出遊要有2天內陰性證明就可出遊，等於6天遊程就要有3次檢驗，負責確認的是導遊領隊，旅客快篩後要跟導遊通報和說明是陽性或陰性，陽性就按照國內通報處理，同團其他人快篩陰性就繼續旅遊，該團不受影響。

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中華民國導遊協會理事長許冠濱今表示，根據指引規定，入境旅客需自行快篩，並非由導遊檢測，導遊和領隊不能幫旅客快篩，若遇到客人不願意配合快篩，坦言確實很為難，導遊沒有公權力也沒有強制力，僅能請旅客配合，若不配合，除非有客人向CDC檢舉，否則導遊難以執行。

▲國門將開，桃園機場將迎接大量入境旅客。（圖／桃機提供）

對此，觀光局表示，10月13日過後將參照和依循0+7自主防疫管理規定，由入境遊客自己快篩，可透過拍照或上傳群組等方式通報導遊，而一旦有發現確診狀況和症狀也要主動通報，因國外旅客來台不清楚通報規定，也語言不通，因此賦予導遊協助通報和協助旅客就醫權利。

根據調查，目前多數國家針對入境旅客在遊程中確診，並不強制通報，要不要就醫和隔離大多由旅客自己判斷，新加坡雖建議確診隔離3天，但卻沒強制性，台灣檢疫雖採0+7，入境仍有定期快篩規定，難免有少數國外旅客恐水土不服不願配合。

針對旅客若不配合快篩，觀光局表示，導遊並非衛生單位人員也非警察，確實沒有公權力，因此請導遊以協助的角色，把觀光帶起來。

交通部則表示，如果入境旅客快篩陽性就要主動通報導遊，依照相關程序處理，但並非要求導遊檢查快篩試劑，可透過拍照和秀試劑等方式通報。