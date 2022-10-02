郭泓志妻罕見露面！「大學生感」PR99超美　網看傻：生3個了？

記者鄒鎮宇／綜合報導

前大聯盟職棒球星郭泓志退休後專注於基層棒球，除了在實境節目《全明星觀察中2》表現亮眼，也當起Youtuber記錄自己的生活。網友看到郭泓志最新影片發現，郭妻呂宜靜彷彿剛畢業的大學生，完全看不出是生了3個孩子的媽媽。

郭泓志1日上傳最新影片「結婚紀念日！郭泓志夢想的生日禮物想要ＸＸＸ？」，內容為帶著妻小一起用餐慶祝結婚紀念日，期間郭泓志勇敢詢問呂宜靜能不能買吉普車當生日禮物，卻馬上被一旁的女兒拒絕，可愛又和樂的家人相處畫面，也讓網友笑翻。

▲郭泓志的妻子呂宜靜罕見露面。（圖／翻攝郭董懂不懂YouTube）



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網友看完後在PTT以「郭泓志老婆很漂亮耶 PR99了吧」為題發文表示，雖然經常看到郭泓志分享生活跟工作，但很少看到他妻子入鏡，起初看到這片段還以為是哪個剛畢業的大學生，感覺非常年輕，認為呂宜靜的打扮跟外貌勝過不少藝人，「以台灣女生來說，根本PR99了吧，不過也是，郭哥幽默$$$身材又壯，老婆很漂亮也是合理的」。

▲▼網友認為呂宜靜生了3個孩子後保養得很好。（圖／翻攝郭董懂不懂YouTube）



網友看完紛紛留言，「真的正」、「超正欸，不過運動選手另一半大多很正」、「感覺是有在運動的，算陽光吧」、「生3個，還能保持瘦瘦的，感覺又很賢慧，我覺得99了」、「生3個還有少女感很強了啦」、「生完小孩還這樣正根本100分」、「郭泓志也很帥啊，退休了也沒變肥肚大叔」。

據悉，郭泓志曾爆料是妻子先追他的；他透露，跟呂宜靜從高中就認識，見面時就有一見鍾情的感覺，從2006年美國回來後開始有更多時間相處，兩人也在2012年結婚。

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