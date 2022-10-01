　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶　影響範圍曝

▲▼水龍頭,停水,自來水,水,洗臉盆。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄12行政區明將大停水。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人快儲水！台水七區管理處表示，因澄清湖給水廠辦理每年的設備檢驗，2日上午8時起至晚間8時將停水12小時（含施工9小時及復水時間3小時），合計有12個行政區，超過46萬戶受到影響。

台水公司澄清湖給水廠依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則每年需辦理停電電氣設備檢驗，確保供電品質、加強穩定供水，因此於2日上午8點至晚上8點停水配合施工，合計12小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

停水區域：

1.三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

2.鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里。

3.鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里(高速公路以西)、新武里。

4.苓雅區。

5.前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。

6.仁武區：考潭里、仁慈里。

合計有16萬戶受影響。

水壓降低區域：

1.三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

2.鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

3.鹽埕區。

4.新興區。

5.前金區。

6.鼓山區。

7.左營區。

8.仁武區（含仁武工業區）。

9.楠梓加工區。

合計有30萬戶受影響。

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
變天時間點曝！　高溫驟降9度
16歲少女慘死北宜！　男友、車主「過失致死送辦」原因曝
19歲港女大生陳屍龍山寺女廁！　父悲痛來台認屍隔離中
快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶
1天接6攤！　「銷魂聲穿牆」長腿妹激戰中被逮
楊繡惠拋震撼彈不接八點檔！　親曝「全面引退」真相
普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

出國染疫7天內暫緩返台！民眾恐隱瞞確診　衛福部長認「難查證」

快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶　影響範圍曝

指揮中心遭酸「陳時中第二競總」　衛福部長反擊：又有人在作夢

外帶飲料「店員貼心擺1物」臭到沒呼吸　眾人共鳴：以為踩到屎

開門取餐「裸男浴巾突滑落」　外送員往下瞄1眼驚！網：把餐掛上去

尪薪水不到4萬卻想買奢侈品！人妻無奈求助　網見細節嘆：沒救了

公費流感疫苗開打　黃偉哲捲袖接種籲踴躍施打擁有保護力

10／13解封！韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

三重警爆打路人錄音檔曝光！　無辜男提告：活下來已是萬幸

下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

出國染疫7天內暫緩返台！民眾恐隱瞞確診　衛福部長認「難查證」

快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶　影響範圍曝

指揮中心遭酸「陳時中第二競總」　衛福部長反擊：又有人在作夢

外帶飲料「店員貼心擺1物」臭到沒呼吸　眾人共鳴：以為踩到屎

開門取餐「裸男浴巾突滑落」　外送員往下瞄1眼驚！網：把餐掛上去

尪薪水不到4萬卻想買奢侈品！人妻無奈求助　網見細節嘆：沒救了

公費流感疫苗開打　黃偉哲捲袖接種籲踴躍施打擁有保護力

10／13解封！韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

國道驚魂！天外飛來70公分鐵條...砸穿擋風玻璃　驚悚畫面曝！

綠營追打侯友宜警大學歷　柯文哲酸「意外嗎？」：我連看都沒看

民進黨手伸進媒體？馬英九「一向雙標黨」：我一點也不意外

下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

LIFE・經典／誠品社區店進駐台中社會住宅　書房結合廚房打造居家共好

飾品攤闆娘收留女顧客！公公竟半夜潛進房　全身摸遍下場慘了

野生咘咘、Bo妞現蹤北車！搭車「充飽電」眼神發光　修杰楷1打2崩潰

華固中台灣首案規劃曝光　積極布局劍指全台4區

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

車胎全磨平…16歲少女北宜遭水泥車輾斃　男友+車主過失致死罪送辦

得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！　他神用15秒震天喇叭聲逼退

生活熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

好市多「萬元買賓士」各店限定　網傻：要圓夢了

礦泉水底部藏超跑掀轟動！業者爽翻回應了

他轟婦人占ATM 「餘額1元領什麼？」遭全網打臉

1歲童突發燒抽搐亡　兒科醫嘆：真的盡力了

北藝大校花徵學生　2萬人朝聖報名

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

果汁驚見「謎樣黴菌結晶」！她秒吐　打開崩潰

15歲妹二壘開球爆紅！5年後「超大轉變」曝光

政策大轉彎！出國三劑令喊卡　不強制施打追加劑

上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半慘洗腎

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

騙200人赴柬當豬仔　鄰居曝最大蛇頭黑歷史

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面