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利空不散！美股重挫500點　台積電ADR跌1.04%

▲▼美股跌入空頭市場！暴殺千點嚇壞市場。（圖／路透）

▲美股今天下跌，週線續挫。（圖／路透）

文／中央社紐約30日綜合外電報導

市場憂心通貨膨脹，加上俄烏衝突惡化，美股今天下跌，週線續挫。台積電ADR跌1.04%、收68.56元。

道瓊工業指數終場下跌500.10點，或1.71%，收在28725.51點。

標準普爾500指數下跌54.85點，或1.51%，收在3585.62點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌161.89點，或1.51%，收在10575.62點。

費城半導體指數下跌40.667點，或1.73%，收在2306.697點。

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