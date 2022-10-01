利空不散！美股重挫500點　台積電ADR跌1.04%

▲美股今天下跌，週線續挫。（圖／路透）
文／中央社紐約30日綜合外電報導
市場憂心通貨膨脹，加上俄烏衝突惡化，美股今天下跌，週線續挫。台積電ADR跌1.04%、收68.56元。
道瓊工業指數終場下跌500.10點，或1.71%，收在28725.51點。
標準普爾500指數下跌54.85點，或1.51%，收在3585.62點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌161.89點，或1.51%，收在10575.62點。
費城半導體指數下跌40.667點，或1.73%，收在2306.697點。
▲美股今天下跌，週線續挫。（圖／路透）
文／中央社紐約30日綜合外電報導
市場憂心通貨膨脹，加上俄烏衝突惡化，美股今天下跌，週線續挫。台積電ADR跌1.04%、收68.56元。
道瓊工業指數終場下跌500.10點，或1.71%，收在28725.51點。
標準普爾500指數下跌54.85點，或1.51%，收在3585.62點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌161.89點，或1.51%，收在10575.62點。
費城半導體指數下跌40.667點，或1.73%，收在2306.697點。
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