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大陸 大陸焦點 特派現場

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告…法院判決曝光

中國有對夫妻結婚，新娘竟認錯老公上錯床。（示意圖／翻攝自pexels）

▲大陸有對夫妻結婚，新娘竟認錯老公上錯床。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

新娘走錯房認錯人，和伴郎發生關係，是誰的錯呢？大陸有一對夫妻結婚，新郎邀請大學好友當伴郎，新娘卻喝太多，迷迷糊糊走進伴郎的房間，把對方當成老公，甚至霸王硬上弓，清醒後嚇哭提告，結果也出爐了。

根據《網易新聞》報導，王男和李男是大學同學，雙方曾約定，不管誰結婚一定要邀請對方當伴郎。後來王男結婚了，按照承諾邀請李男，李男便千里迢迢，搭飛機轉火車、汽車到牛車，總算來到王男的家。一切準備就緒後，婚禮在第2天順利舉行，結束後李男打算離開，但由於天色已晚，王男便叫他留下來，「兄弟，這麼晚了，不要走，晚上我們兩個兄弟最好一起喝點」。

李男便留了下來，陪著新郎新娘喝了很多酒，但他沒有喝太多，散會後回到各自的房間。沒想到，新娘半夜醒來後，半夢半醒走進李男睡的房間，誤以為是自己的老公，便躺了過去不停磨蹭，小聲呢喃喊著「老公」。

新娘將伴郎誤認成老公。（示意圖／翻攝自pexels）

▲新娘因喝得太醉，半夜醒來走錯房間，竟硬上「老公」。（示意圖／翻攝自pexels）

李男被驚醒，仔細一看發現原來是新娘，經過一番思考，不敢也不願聲張，一方面是怕同學誤會，一方面則是有點小期待，但他也不敢亂來。怎料，下一秒新娘見「老公」遲遲沒有動作，竟主動騎了上來，雙方天雷勾動地火，結果隔天早上，新娘驚覺睡在旁邊的男人不是老公，於是哭了起來。王男聽到妻子的聲音循聲趕來，發現李男侵犯妻子，當場揮了幾拳，隨後到派出所報案。

那麼李男是否構成性侵？由於他明知新娘在認錯人的情況和他發生關係，違背女方的意願，主觀和客觀上都觸犯性侵罪。而且，李男基於道德自律還有和王男的關係，當下應該立刻提醒制止，但顯然他沒有，反而繼續允許錯誤發生。最後，法院認定李男犯性侵，但在被害人諒解的情況下，從輕處罰判2年有期徒刑。

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