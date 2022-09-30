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曾打精神障礙牌！林秉樞施暴高嘉瑜求減刑碰壁　法官曝原因

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞施暴高嘉瑜今法院宣判。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳韻如／新北報導

林秉樞毆打立委高嘉瑜案今（30）日下午宣判，新北地院依13個罪刑合併判刑2年10月，其中僅傷害罪8月不得易科罰金，其餘12罪均可易科罰金。過去林秉樞為求減刑曾做過精神鑑定，但法官認為，他雖然有情緒障礙的問題，但該症狀發病時，並不會影響他的違法性認知，因此不予以減刑。

回顧案情，高嘉瑜2021年11月底被爆料，遭到當時的男友林秉樞毆打，全身是傷的畫面事後曝光，也引起社會譁然。不僅如此，高嘉瑜還被逼簽自白書，甚至強錄逼供影片，更被逼跪在林秉樞母親靈前磕頭，而高嘉瑜為此也決定勇敢站出來，並對林秉樞提告。

林秉樞事後被拘提告到案，共拘提226天才獲准以80萬元交保，並以強制、傷害、妨害秘密、偽造文書等等，共8大罪嫌起訴。而今日法院審結，林涉犯13個犯罪行，被合併判刑2年10月，其中可易科罰金共12罪，以1000元折算1日，包括強制罪6月、恐嚇罪4月、妨害秘密罪4月、毀謗罪6月、電腦使用罪5月、偽造文書7罪共7月；另傷害罪判刑8月，不得易科罰金。目前全案仍可上訴。

而過去林秉樞曾為了減刑而做精神鑑定，報告出爐後，他應為循環型情緒障礙症，此疾病也屬於情緒障礙或情感性疾患之一，但疾病活躍期或發作期，對於知覺理會及判斷作用，或自由決定其意思的能力，並不會有顯著影響，也就是說，該疾病不會造成現實感缺損、違法性認知缺損，或是自控能力缺損。

法官表示，就林秉樞的犯案時間來看，他的情緒失控或是激躁期間持續並未超過一天就能自行回復，並非精神病症狀如妄想、幻覺之影響所致。法官認為，並無證據顯示他的涉案行為並非受到精神病症影響，因此不予以減刑。

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