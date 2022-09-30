騙徒掌握時事！騙婦買股賺大錢　警舉悲慘案例及時阻詐16萬

▲詐騙集團利用台股跌跌不休誘騙高女滙款投資。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台灣股市連日跌跌不休，詐騙集團利用此機會引誘想賺錢的桃園市55歲高姓女子加入群組，只要投資16萬元就能高額獲利，員警根據行員通報到場處理，並勸說詐騙伎倆及舉出新聞報導案例，高女才恍然大悟，也配合警方將該匯款的帳號列為警示帳戶，避免其他人受騙。

▲▼高姓女子誤信詐騙集團高獲利，員警勸阻並以詐騙實例和新聞報導說明終讓高女放棄。（圖／龜山警分局提供）

昨日11時許桃園市龜山區萬壽路二段某銀行行員關懷提問發現高姓女子要投資準備匯出16萬元，疑似遭詐騙情形，向龜山分局大林派出所報案，員警趕到銀行了解，原來高女在網路臉書看見投資理財訊息，非常心動加入該社群，不久暱稱「婷婷」主動攀談並用Line加入好友，鼓吹加入「安盛克服」之理財社群後獲利豐碩，也邀請高女加入，因為群組中每個人稱依老師指示投資都有賺錢獲利，吸引高女躍躍欲試才會臨櫃匯款至詐騙集團指定之帳戶，準備買股票賺錢。

經員警耐心向高女勸說明此為歹徒詐騙之慣用手法，並舉新聞報導的被害人案例，高女始恍然大悟，取消臨櫃匯款，也當場封鎖詐騙LINE帳號，協助警方將匯款帳號列為警示帳戶。大林派出所所長曾儒義呼籲民眾投資理財應該循正常管道及查證真偽，單憑臉書、LINE訊息就相信投資可以賺大錢，把辛苦賺來的錢送給陌生人，是非常不智的行為。