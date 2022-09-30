▲搭北捷驚喜連連！「燈箱廣告」創意多元，由內到外chill起來。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲搭乘捷運時，不要再低頭滑手機，抬頭會發現充滿驚喜。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

搭乘捷運時，記得不要再低頭滑手機，抬頭看看燈箱廣告，會發現驚喜連連，當你累了的時候抬起頭，有機會遇到白安的療癒歌聲，歌詞句句擊中人心，掃QRcode就能用溫暖歌聲，撫慰疲憊的心。

▲▼坐捷運時抬頭有機會遇到白安的療癒歌聲，掃QRcode就能用溫暖歌聲，撫慰疲憊的心。

來到這節車廂，彷彿走進大自然，被滿滿的綠意包圍住，來自大自然，最好的核心營養只在紐崔萊，全球唯一自有有機農場，而這捷車廂化身夏日涼感車廂，一進來就看到涼去大使RJ阿傑，手比愛心與粉絲互動，扶手環也換上繽紛可愛的衛生棉包裝，讓車廂充滿濃濃的涼感氛圍。喜歡追劇的朋友，絕對不能錯過Disney+獨家原創華語劇「台北女子圖鑑」，演員陣容超夢幻，一字排開氣勢十足，描述北漂青年在台北生活的心路歷程，一播出立刻在社群上引起廣大討論。

▲來到這節車廂，彷彿走進大自然，被滿滿的綠意包圍住。



▲Uber Eats邀請小Ｓ和瘦子首次合體代言，捷運站內超大版面的燈箱廣告相當吸睛。



坐上忠孝復興長手扶梯，大大的小Ｓ和瘦子映入眼簾，Uber Eats邀請兩人首次合體代言，推出「吃的用的，就這樣點」新企劃，成功再次打造新話題，三星摺疊手機Galaxy Z Flip4 與Fold4， 不僅擁有超高質感外型，更添加多項重要功能，每個精緻細節和黑科技，讓人一用就愛上。

▲用影音呈現三星摺疊手機Galaxy Z Flip4 與Fold4，讓通勤族可以快速瞭解。

想要提高睡眠品質，一定要試試ONE BOY全新CBD科技速眠衣系列，跟著賈靜雯和修杰楷一起拋開焦慮，原來秒睡這麼簡單，而美國經典休閒品NAUTICA，穿的時尚舒適，低調又不失細節，另外，lululemon全球品牌大使Jordan Clarkson為Your Move系列展現動靜在你、成就可能，穿出時尚甩掉汗味。

▲最近睡眠品質不好嗎？跟著賈靜雯和修杰楷一起加入ONE BOY全新CBD科技速眠衣系列。

而女孩們選對內在美，可以展現由內到外的自信美，在任何時候都能散發優雅氣質，想跟藝人楊千霈、陳美鳳、夏語心一樣凍齡水噹噹，可以跟上她們的腳步，在君綺醫美打造專屬妳的美麗。

▲女孩們選對內在美，在任何時候都能散發優雅氣質。

▲台灣運彩找來四位國手跨界拍攝廣告，呼籲大家一起「買運彩、助體育、增光彩」



為了感謝國人對體育發展的支持，台灣運彩找來四位國手跨界拍攝廣告，呼籲大家一起「買運彩、助體育、增光彩」，當市場環境不穩定時，記得要選對投資題材，才不怕通膨風暴，台灣玩家期盼已久的RO 《仙境傳說：愛如初見》，終於在台灣隆重登場，藝人林俊傑化身「首席冒險官」，為RO獻上專屬MV，給冒險者們送上滿滿的祝福，搭乘捷運時拒當低頭族，創意多元的燈箱廣告，讓你由內到外的chill起來。

▼藝人林俊傑化身「首席冒險官」，為RO《仙境傳說：愛如初見》獻上專屬MV。

