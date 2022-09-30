　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭北捷驚喜連連！「燈箱廣告」創意多元　由內到外chill起來

搭北捷驚喜連連！「燈箱廣告」創意多元，由內到外chill起來。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼台北捷運,北捷,9月宣傳,燈箱廣告,板南線,市政府站,忠孝敦化站,忠孝復興站,忠孝新生站,南京復興站,台北車站,車廂創意（圖／記者姜國輝攝）

▲搭乘捷運時，不要再低頭滑手機，抬頭會發現充滿驚喜。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

搭乘捷運時，記得不要再低頭滑手機，抬頭看看燈箱廣告，會發現驚喜連連，當你累了的時候抬起頭，有機會遇到白安的療癒歌聲，歌詞句句擊中人心，掃QRcode就能用溫暖歌聲，撫慰疲憊的心。

▲▼台北捷運,北捷,9月宣傳,燈箱廣告,板南線,市政府站,忠孝敦化站,忠孝復興站,忠孝新生站,南京復興站,台北車站,車廂創意（圖／記者姜國輝攝）

▲▼坐捷運時抬頭有機會遇到白安的療癒歌聲，掃QRcode就能用溫暖歌聲，撫慰疲憊的心。

▲▼台北捷運,北捷,9月宣傳,燈箱廣告,板南線,市政府站,忠孝敦化站,忠孝復興站,忠孝新生站,南京復興站,台北車站,車廂創意（圖／記者姜國輝攝）

來到這節車廂，彷彿走進大自然，被滿滿的綠意包圍住，來自大自然，最好的核心營養只在紐崔萊，全球唯一自有有機農場，而這捷車廂化身夏日涼感車廂，一進來就看到涼去大使RJ阿傑，手比愛心與粉絲互動，扶手環也換上繽紛可愛的衛生棉包裝，讓車廂充滿濃濃的涼感氛圍。喜歡追劇的朋友，絕對不能錯過Disney+獨家原創華語劇「台北女子圖鑑」，演員陣容超夢幻，一字排開氣勢十足，描述北漂青年在台北生活的心路歷程，一播出立刻在社群上引起廣大討論。

▲▼台北捷運,北捷,9月宣傳,燈箱廣告,板南線,市政府站,忠孝敦化站,忠孝復興站,忠孝新生站,南京復興站,台北車站,車廂創意（圖／記者姜國輝攝）

▲來到這節車廂，彷彿走進大自然，被滿滿的綠意包圍住。

▲▼台北捷運,北捷,9月宣傳,燈箱廣告,板南線,市政府站,忠孝敦化站,忠孝復興站,忠孝新生站,南京復興站,台北車站,車廂創意（圖／記者姜國輝攝）

▲Uber Eats邀請小Ｓ和瘦子首次合體代言，捷運站內超大版面的燈箱廣告相當吸睛。

坐上忠孝復興長手扶梯，大大的小Ｓ和瘦子映入眼簾，Uber Eats邀請兩人首次合體代言，推出「吃的用的，就這樣點」新企劃，成功再次打造新話題，三星摺疊手機Galaxy Z Flip4 與Fold4， 不僅擁有超高質感外型，更添加多項重要功能，每個精緻細節和黑科技，讓人一用就愛上。

▲▼台北捷運,北捷,9月宣傳,燈箱廣告,板南線,市政府站,忠孝敦化站,忠孝復興站,忠孝新生站,南京復興站,台北車站,車廂創意（圖／記者姜國輝攝）

▲用影音呈現三星摺疊手機Galaxy Z Flip4 與Fold4，讓通勤族可以快速瞭解。

想要提高睡眠品質，一定要試試ONE BOY全新CBD科技速眠衣系列，跟著賈靜雯和修杰楷一起拋開焦慮，原來秒睡這麼簡單，而美國經典休閒品NAUTICA，穿的時尚舒適，低調又不失細節，另外，lululemon全球品牌大使Jordan Clarkson為Your Move系列展現動靜在你、成就可能，穿出時尚甩掉汗味。

▲▼台北捷運,北捷,9月宣傳,燈箱廣告,板南線,市政府站,忠孝敦化站,忠孝復興站,忠孝新生站,南京復興站,台北車站,車廂創意（圖／記者姜國輝攝）

▲最近睡眠品質不好嗎？跟著賈靜雯和修杰楷一起加入ONE BOY全新CBD科技速眠衣系列。

而女孩們選對內在美，可以展現由內到外的自信美，在任何時候都能散發優雅氣質，想跟藝人楊千霈、陳美鳳、夏語心一樣凍齡水噹噹，可以跟上她們的腳步，在君綺醫美打造專屬妳的美麗。

▲▼台北捷運,北捷,9月宣傳,燈箱廣告,板南線,市政府站,忠孝敦化站,忠孝復興站,忠孝新生站,南京復興站,台北車站,車廂創意（圖／記者姜國輝攝）

▲女孩們選對內在美，在任何時候都能散發優雅氣質。

▲▼台北捷運,北捷,9月宣傳,燈箱廣告,板南線,市政府站,忠孝敦化站,忠孝復興站,忠孝新生站,南京復興站,台北車站,車廂創意（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣運彩找來四位國手跨界拍攝廣告，呼籲大家一起「買運彩、助體育、增光彩」

為了感謝國人對體育發展的支持，台灣運彩找來四位國手跨界拍攝廣告，呼籲大家一起「買運彩、助體育、增光彩」，當市場環境不穩定時，記得要選對投資題材，才不怕通膨風暴，台灣玩家期盼已久的RO 《仙境傳說：愛如初見》，終於在台灣隆重登場，藝人林俊傑化身「首席冒險官」，為RO獻上專屬MV，給冒險者們送上滿滿的祝福，搭乘捷運時拒當低頭族，創意多元的燈箱廣告，讓你由內到外的chill起來。

▼藝人林俊傑化身「首席冒險官」，為RO《仙境傳說：愛如初見》獻上專屬MV。

▲▼台北捷運,北捷,9月宣傳,燈箱廣告,板南線,市政府站,忠孝敦化站,忠孝復興站,忠孝新生站,南京復興站,台北車站,車廂創意（圖／記者姜國輝攝）

ET快訊
妹子傳訊息「用1符號」被嗆老人　網戰翻
北市東區牛排館火警烈焰沖天！　警消救出9男14女
少女合影「巨石強森」興奮咬住胸肌　下秒超傻眼
Makiyo懷胎9月胖23公斤！老公走心「撐不過3個月」心聲
IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用
林秉樞「恐只要關2周」　關鍵原因曝光
19歲男開馬三飆速撞貨車！「2死1傷」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵花蓮=玉里復駛！玉里=富里公路客運接駁　「花東類火車退場」

單日+6308「連5天增加逾6千例」　校園確診總數超過61萬例

趁妹妹去洗澡…她偷翻LINE對話　驚見妹婿「巨龍照」羞炸

搭北捷驚喜連連！「燈箱廣告」創意多元　由內到外chill起來

百貨美食街竟藏無菜單日料！　包場立吞、外帶都行...10／1買1送1

國慶疏運前夕！台鐵勞資爭議再起　工會轟子法協商「是騙局」

老公工作多「不回家」　人妻衝公司...抓包心碎真相：我算什麼

6星座「桃花旺、好運強」！專家：愛情事業一路旺到年底

秋老虎再留4天！下週三變天　「北台灣要變涼了」降雨區曝

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

邊牧散步中突加速跑過　飼主笑 ： 那裡是動物醫院

台鐵花蓮=玉里復駛！玉里=富里公路客運接駁　「花東類火車退場」

單日+6308「連5天增加逾6千例」　校園確診總數超過61萬例

趁妹妹去洗澡…她偷翻LINE對話　驚見妹婿「巨龍照」羞炸

搭北捷驚喜連連！「燈箱廣告」創意多元　由內到外chill起來

百貨美食街竟藏無菜單日料！　包場立吞、外帶都行...10／1買1送1

國慶疏運前夕！台鐵勞資爭議再起　工會轟子法協商「是騙局」

老公工作多「不回家」　人妻衝公司...抓包心碎真相：我算什麼

6星座「桃花旺、好運強」！專家：愛情事業一路旺到年底

秋老虎再留4天！下週三變天　「北台灣要變涼了」降雨區曝

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用

點名福來喜有望金手套　葉總還稱讚本土雙捕進步多

誣蔑活人、誣蔑死人的周玉蔻們

華信、易飛與金門推「低碳旅遊＋智慧觀光」　看好解封後外籍旅客來台

營養師教5招改善「暗沈蠟黃肌」！多吃4種食物很有用

台鐵花蓮=玉里復駛！玉里=富里公路客運接駁　「花東類火車退場」

她供初戀讀書還生下一子　卻突被「男友岳母」登門：新娘不是妳

台灣機車廠「站上紐約證交所第1人」！光陽柯勝峯：讓千萬人看見

五月天阿信神隱半年終於露面！　驚人狀態曝光...網暴動：想打包

金鋼狼《死侍3》登場沒開玩笑！《脫稿》導演揭休傑克曼本人親解答

單日+6308「連5天增加逾6千例」　校園確診總數超過61萬例

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

確診有望改7+0！羅一鈞：7+7「後7天快篩陰可解除」

他生病請特休被要證明！勞動部這樣說

巨蟻竄入透天厝！　背後暗藏1暖心寓意

穿小洋裝！公公：眼睛要看哪　網見本體傻眼

50歲阿姨給3.5萬零用錢！錢入帳後…鮮肉怕爆

北一女校友捐款是建中的10倍　網分析秒懂：難怪

外送員徒步送餐　北榮：保護病人安全

麥當勞激吻片曝！情侶忘情互摸2小時　萬人看傻

更多熱門

相關新聞

要解封了！5大通勤族「超強防疫攻略」一次看

要解封了！5大通勤族「超強防疫攻略」一次看

國內外疫情趨穩，指揮中心7/19宣布開放騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作者等3類人可免戴口罩，加上昨（29）日行政院會拍板同意將在10/13開國門，入境檢疫改為「0＋7」，靠著人民自主防疫一步步回歸正常生活。不過，邊境開放不少國人憂心與病毒共存代價大，而上班族、通勤族又該如何自保？醫師傳授攻略報你知。

文湖線異常頻傳　北捷尖峰時段派員隨車

文湖線異常頻傳　北捷尖峰時段派員隨車

無罩女強行搭車狂吼「奴隸才要戴口罩」

無罩女強行搭車狂吼「奴隸才要戴口罩」

嘉藥營養系青銀創意有特色

嘉藥營養系青銀創意有特色

40歲男吐痰亂抹！北捷開罰金額減半

40歲男吐痰亂抹！北捷開罰金額減半

關鍵字：

北捷燈箱廣告通勤族家外媒體專題創意

讀者迴響

熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

大S、具俊曄雜誌照一曝光「掀韓網暴動」

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

全明星吳珝陽退賽！替補選手曝光

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面