監委指蘭嶼航空運班次不符實需　發電廠排煙造成空氣汙染

▲監察院履勘蘭嶼野銀部落地下屋保存情形。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

監察委員范巽綠等人近日提出調查報告，提出諸多蘭嶼政策及執行面的問題，包括蘭嶼師資來源不穩定、地下屋被水泥房取代、長期缺乏醫療資源、航運與空運班次及品質均不符實需、發電廠排煙造成空氣汙染等，監察院後續將督導行政院所屬有關各部會，定期進行具體性的改善情形追蹤。

監察院內政及族群委員會16日通過監察委員范巽綠、鴻義章、浦忠成、田秋堇、陳景峻等人所提的調查報告，針對「主管機關就蘭嶼雅美（Tao）族權益維護之重大建設政策規劃及執行情形」提出諸多永續發展的新方向。

監察院上午透過新聞稿說明，監察院耗時15個月進行全面性的調查，調查報告就蘭嶼達悟族人的實驗教育、師資培育、文創商品開發、部落農業文化、地下屋之維護、海岸巡防、興建蘭嶼醫院、交通設施改善、環保及垃圾處理、文化觀光等議題提出18項調查意見。

監察院指出，監察院長陳菊在2021年9月1日與5位監委赴台東縣蘭嶼高中辦理座談會，邀請當地部落代表與原住民族委員會、衛生福利部、交通部、海洋委員會、教育部、行政院環境保護署、台東縣政府及蘭嶼鄉公所等機關代表進行討論，總統府資政夏本嘎那恩也在會中提出許多重要意見。

陳菊表示，蘭嶼達悟族是最美麗、勇敢的族群，耆老的智慧與思想，如何落實在下一代的教育，監察院非常關心，希望下一代要受到最好的傳統文化教育，監察院國家人權委員會委員一起到蘭嶼，傾聽基層不同世代的聲音，共同規劃未來蘭嶼的願景，美麗的蘭嶼，保有傳統文化的蘭嶼。

監察院說明，這次的調查報告總共提出18項調查意見，點出許多政策及執行面的問題，包括蘭嶼缺乏整體性的教育政策方案、師資來源不穩定、政府單位對蘭嶼特色文化元素未進行盤點、地下屋被水泥房取代、長期缺乏醫療資源、航運與空運班次及品質均不符實需等。

另外，還有環島公路路面嚴重破損、廢棄物製造量因觀光人潮增加、垃圾清運問題嚴重、缺乏污水處理系統、發電廠排煙造成空氣汙染、無遊客服務中心且觀光未能朝深度體驗旅遊發展，監察院後續將督導行政院所屬有關各部會，定期進行具體性的改善情形追蹤。

監察院提及，總統蔡英文在2016年的原住民族政策指出，開創永續的原住民族經濟發展，保護原住民族傳統知識及基於文化的經濟機會和活動，獎勵部落透過內部治理機制建立文化經濟自治體，發展地方文創與生態旅遊等產業模式，恢復部落分享互助經濟。

范巽綠表示，期待各世代的達悟族人，對蘭嶼的永續發展透過討論建立共識，才能保有並傳承世界獨一無二的達悟文化。

▼監察院長陳菊赴臺東縣蘭嶼高中辦理座談會。（圖／監察院提供）

