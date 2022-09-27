一中商圈驚見「停車格小偷」　警識破怪招秒拖吊...網友狂讚

▲▼停車格小偷現身一中商圈，警方得知被註銷後立即拖吊，網友狂讚「效率真高」。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一中商圈是知名景點，假日帶來的龐大人潮，讓遊客找車位相當困難，但車位都夠少了還出現「停車格小偷」，違規停在停車格霸佔著，警方獲報到場拿出隨身小電腦一輸入車牌，馬上得知是註銷車，立即拖吊，效率之快引來網友一陣好評，但是開停車單的收費員卻是毫無知覺的每天對被註銷的車子開單，有網友就建議，停車管理單位何不連線監理所，一發現註銷車牌立即報警拖吊，還地於民？

台中市警二分局育才派出所日前下午1點多獲報，雙十路路邊的停車格有輛汽車停了好一陣子，雨刷上夾著好多張停車單，車子一直都沒移動，心裡懷疑是車牌遭註銷的「停車格小偷」，警員王皓平到達後，透過手上小電腦果然確認該車已被註銷，違規無誤，立即通知拖吊單位迅速拖吊。

警方高效率的執法，讓企圖貪小便宜的民眾措手不及，網友紛紛留言鼓勵「真的很猛！連乖乖停在停車格內，也被抓包」、「佩服大大的鷹眼」等。

網友表示，一中商圈車位原本就有限，一遇上假日，除非坐公車、坐計程車，不然就要碰運氣了，車位都一位難求了，如果又遭「車牌註銷車輛」、「無牌照車輛」或「其他非法車輛」長期佔用停車格，除了有礙觀瞻，更嚴重影響居民及遊客停車空間。

至於車主為什麼要這樣做？由於並未要求車主要案說明，因此不清楚其真正動機，但警員私下猜測，可能是因為附近車位一位難求，車主於是用「花盆路霸」的概念，以已註銷但仍可行駛的車子來霸佔車位。

對此，第二分局分局長陳家銘表示，車牌被註銷後，車主如果刻意將廢棄車輛停放路邊，違反道路交通管理處罰條例第12條第4項「汽車未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌於道路停車」開罰，可處3600元以上、10800元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛及扣繳其牌照。