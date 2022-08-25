嫌母嘮叨...高1男學生帶5百逃家14天　警不捨：很乖都待圖書館

▲台中一名高一男生受不了母親嘮叨，身上僅帶5百元逃家14天，警方最後在圖書館找到。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市就讀高一的16歲張姓少年，暑假宅在家看書、打電動，也有做家事，卻受不了媽媽管東管西，嘮叨碎念，8月9日揹著包包，只穿短衣短褲離家，今年已是第3次，警方得知張男愛看書，向多所圖書館查詢，14天後果然在圖書館找到他，張男身上僅有500元，1天只能吃1餐，晚上睡公園，白天遊走各家圖書館。警方不捨說，少年其實很乖，14天全都在圖書館看書而不是泡在網咖，已相當難得。

台中警二分局育才派出所日前追查1件少年失蹤案，得知張姓少年未攜帶手機出門，無法以手機定位，也沒帶悠遊卡，從住家路口調閱沿途監視器，發現張男午間徒步離家外出，最後在西屯路、日興街口失去蹤影。

警方透過班上同學協助，趁他在圖館以桌機上臉書時和他取得聯繫，但一談到「老師找你」等字眼便已讀不回，研判張男安全無虞，從老師和同學口中得知，張姓少年平時就喜愛到圖書館看書，員警遂逐一打給多間圖書館詢問，果然23日下午在台中市立圖書館溪西分館內找到張姓少年。

員警詢問張姓少年為何逃家，張才吐露心聲，因為暑假想懶懶在家放鬆，又不是一直不起床，也有幫忙做家事，只是都躲在房間看書，但媽媽管東管西，管太嚴，讓他受不了，只好逃家。

警方表示，張男自稱身上僅帶5百元，逃家14天，1天只夠吃1餐，白天遊走各家圖書館看書，早上只花1小時上網，晚上則睡在公園，每年暑假在家，每天和媽媽面對面，所以暑假就會逃家，今年是第3年，前2次都逃了2、3天就被找到，這次他學精了，不帶手機和悠遊卡，也不去找同學，所以才沒讓媽媽找到。

警方發現張姓少年時，身上衣服和14天前離家是同一件，身上卻還是乾淨，沒有發出異味或臭味，研判應是有借住同學家，但擔心同學被波及，不願說出哪個人。警員私下表示，張姓少年離家14天，不是泡在網咖打電動，而是躲在圖書館看書，其實已經相當難得了。