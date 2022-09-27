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中國台商會長「EMBA」性騷同學　清大收百萬包庇

女研究生控訴清華大學（圖）包庇性騷擾學生，讓她受到二次傷害。

▲女研究生控訴清華大學包庇性騷擾學生，讓她受到二次傷害。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

就讀清大EMBA的李姓女研究生，屢遭一名70歲、自己開公司的楊姓男同學言語性擾騷，更扯的是，系主任目睹也不制止，間接助長楊的氣焰，最後還對李女的8歲兒子伸出鹹豬手。

李女的丈夫透露，2018年7月，EMBA到義大利參訪，妻子帶著他及8歲兒子同行，用餐時間，兒子走到楊身邊，楊竟順勢撫摸兒子的生殖器，還邊摸邊說：「爺爺玩一下，小鳥飛走了！」李夫出言制止，楊卻要他當作「爺爺跟孫子玩」，不必太在意，但李女及丈夫無法接受，返台後提告，並且象徵性求償10塊錢，楊想和解遭拒，結果變本加厲。

和解破局後，楊男在班上的LINE群組留言：「李女張開雙腿，將右大腿放在男人大腿上，任其撫摸大腿及腳底，這種姿勢、表情好像極為舒服。」李女氣到提告，並要求校方通報，但校方卻想搓湯圓，一拖再拖。

楊男在同學群組傳不雅文字，李女不滿，憤而提告。（讀者提供）

▲楊男在同學群組傳不雅文字，李女不滿，憤而提告。

楊男拜託系主任當和事佬，系主任出面勸李女撤銷申訴，李當場拒絕，事後性平會認定楊有性騷擾行為，除了記他1支小過，還要求他上8小時的性平教育課程，楊心生不滿，對李展開報復，校方卻視若無睹。李夫說，校方未依規定將2人隔離，上課時，楊還刻意坐在妻子對面，眼神時不時飄向妻子，下課還故意走到妻子面前打招呼，挑釁意味濃厚。

清大未依規定將楊男及李女隔離，上課時，楊還會刻意挑釁。（讀者提供）

▲清大未依規定將楊男及李女隔離，上課時，楊還會刻意挑釁。

李女告訴本刊，她對楊男提告後，楊曾透過第三人嗆聲：「不要敬酒不吃、吃罰酒！」除了逼她撤告，還要求她離開清大。3年來，她不斷被電話騷擾，還被不明人士跟蹤，家門口甚至2度遭人潑漆，李女說：「我跟小孩子現在都得看身心科，真的很痛苦！」

李女對楊男提告後，家門2度遭不明人士潑漆。（讀者提供）

▲李女對楊男提告後，家門2度遭不明人士潑漆。

為何楊男如此囂張？李夫指出，楊男是中國某市台商會榮譽會長，公司是做燈飾，號稱有百億元身價，私下也常約老師們聚會喝酒，與校方關係好，才會仗勢欺人。李夫說，事件爆發後，楊又捐了100萬元給學校，校方不顧他有道德瑕疵，仍讓他登上清大百人會名人錄。

不僅如此，楊男還在群組指控李女抹黑，要求限期道歉，並揚言若不從「後面還有更精采的爆料」，部分同學見楊不可理喻，選擇退群，但也有同學幫腔，刻意排擠李，李無法承受壓力，想辦休學，卻遭校方刁難，直到李指控系主任曾介入性騷擾案，並揚言提告，校方才同意讓李休學。

因為遭楊男霸凌與性騷擾，李女至今還需赴身心科治療。（示意圖，pakutaso）

▲因為遭楊男霸凌與性騷擾，李女至今還需赴身心科治療。

2020年8月，楊男因在群組傳不雅文字遭起訴，當時已休學的李女得知楊男一直未依規定上性平教育課程，於是透過電子郵件將楊的起訴書寄給性平會及系辦公室，希望了解進度。不料，因校方延誤，課程還沒安排好時間，楊就已經畢業。

李夫指控，清大放任楊男性騷、霸凌女同學，還因為他有捐款，就讓他進入百人會，堂堂名校淪為學店，令人失望。

清大EMBA楊姓學生（中）常與系主任等人吃飯喝酒，關係不錯。（讀者提供）

▲清大EMBA楊姓學生（中）常與系主任等人吃飯喝酒，關係不錯。

對此，清大表示，2019年3月收到申訴後，已在同年12月對楊作出懲處，校方也提到EMBA的師生一向相處融洽，但並不會因此特別包庇特定學生，並強調對於性騷擾零容忍，遇到申訴絕不漠視。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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