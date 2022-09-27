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口罩令最快11月解除！　王必勝揭解封時程

 全民投入防疫已2年多，戶外一定要戴口罩這項禁令最快11月可望解除。

▲ 全民投入防疫已2年多，戶外一定要戴口罩這項禁令最快11月可望解除。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內疫情（COVID-19，新冠肺炎）疫情已呈現下降趨勢，指揮中心22日宣布逐步鬆綁邊境管制措施，距離回歸疫前生活又邁進一大步。不過，即使國境解封，目前管制措施仍包括確診者同住家人居家隔離、確診者隔離、口罩令等，疫情對生活影響仍在。

外界非常關心的口罩令，王必勝說，指揮中心討論過多國的處理方式，例如新加坡以室內、室外來區分是否須戴口罩，美國則都採非強制性的「建議」，民眾在大眾運輸、高傳染區域建議要戴。目前指揮中心採「外出須全程戴口罩，除了部分情況得以例外」原則，未來可能會分階段放寬，先改成「外出不須全程配戴口罩，除了部分場所要戴」，接下來再進一步開放，也許就改為「建議」，至於時程上，王必勝表示，若疫情穩定維持低度流行，最快11月就會先檢討戴口罩的方式。

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疫情進入低度社區感染後，口罩令就有機會分階段鬆綁，戶外免戴口罩。

▲疫情進入低度社區感染後，口罩令就有機會分階段鬆綁，戶外免戴口罩。

疫情開始至今已經2年多，疫苗打到第四劑，王必勝坦言，現在全世界都有所謂的「疫苗疲乏」，就是施打的氣氛不高，因此難免有疫苗屆效、需銷毀的情況。現在地方政府有十幾萬劑莫德納快屆效，中央則有AZ跟高端快屆效，「沒辦法，事情無法兩全，對指揮中心來說，我覺得這是必要之惡。」

他說，指揮中心買疫苗的原則就是「合格、合用、足量」這三大原則，向來不會把價錢列為最優先原則，也很難保證買了一定就能打完。就像去年自費的流感疫苗打氣也不高，連帶對抗流感病毒的克流感藥物銷售量也受影響，這些都很難預測。

 口罩令放寬為負面表列後，大眾運輸仍可能須戴口罩。

▲ 口罩令放寬為負面表列後，大眾運輸仍可能須戴口罩。

指揮中心只能盡責呼籲大家來施打，不可能說：「把舊的打完不能浪費喔，打完才買次世代喔。」畢竟疫苗的目的就是要讓大家保護力更高，民眾要打的時候，政府要拿得出來，不能因為怕浪費所以只買一點點讓大家去搶。

秋分已過，天氣逐漸轉涼。王必勝說，流感的季節向來是在新曆年跟舊曆年之間，學者專家擔心，若今年流感遇上Omicron，兩個一起感染，症狀可能比較嚴重。所以今年流感疫苗10月1日起開打，指揮中心也呼籲大家，兩種疫苗一起打，「左邊一個、右邊一個，可以同時打。」

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