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南華大學「親善大使」驚爆撿屍女同學　校方竟放任霸凌

南華大學鄧姓男學生（左）將罹患猝睡症的女同學（右）灌醉後猥褻。

▲南華大學鄧姓男學生（左）將罹患猝睡症的女同學（右）灌醉後猥褻。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

佛光山旗下的南華大學一名曾任校園親善大使的鄧姓男學生，趁罹患猝睡症的女同學小萍（化名）酒後意識不清，脫衣舔胸，並以下體磨蹭對方私處，最近遭法院依妨害性自主罪判刑1年定讞，法官也要求鄧要賠小萍20萬元。

判決出爐後，鄧男準備入監服刑，但擺爛不肯賠錢，還撒謊對小萍的媽媽暗示自己是同志，不願認錯。小萍母女認為，鄧行徑惡劣、毫無悔意，但校方不斷姑息，事後放任他霸凌小萍，還讓他順利畢業，害小萍受到二度傷害，甚至出現創傷後壓力症候群，令人無法接受。

鄧男事後雖向小萍（化名）道歉，卻在背後嘲笑她有精神病。（讀者提供）

▲鄧男事後雖向小萍（化名）道歉，卻在背後嘲笑她有精神病。

「我對學校的消極很失望，好幾次都想跳樓輕生或自焚！」幾個月前剛畢業的小萍告訴本刊，前年5月20日晚間11點多，罹患猝睡症的她吃完藥，準備就寢，鄧男突然傳訊約她在女生宿舍樓下的社團辦公室討論社團事務，小萍以時間太晚為由婉拒，但鄧死纏爛打，只好赴約。

小萍表示，鄧男當晚帶了幾瓶酒到辦公室，2人邊喝邊討論，不久後，她昏昏欲睡，但對方不斷勸酒，一陣嘔吐後，她沉沉睡去，醒來時背部發痛、衣衫不整躺在地上，鄧則壓在她身上，更誇張的是，她隱約感覺鄧解開她的內衣、吸吮她的胸部，並且隔著褲子，用下體磨蹭她的私處。

但因未完全恢復意識，小萍無法動彈，只能任由鄧男上下其手，之後漸漸恢復意識，她才驚魂未定地穿好衣物，倉皇逃回宿舍。

鄧男曾擔任南華大學親善大使及某社團社長，在校十分活躍。（讀者提供）

▲鄧男曾擔任南華大學親善大使及某社團社長，在校十分活躍。

小萍說，回到宿舍後，她發現自己內褲反穿，背部出現大片淤青、鎖骨有多處吻痕，於是傳訊問鄧男為何脫掉她的內衣褲，但鄧交代不清，最後坦承在小萍斷片後向她告白，還辯稱：「我有問可以嗎？我不知道你是不是有發出『嗯』的一聲？」甚至反指小萍主動脫衣、投懷送抱。小萍不滿遭侵犯，決定向學校申訴並且提告，不料，卻遭到二次傷害。

學校為此召開性平會，但遲遲沒下文，小萍屢次詢問進度，都被草草打發，此外，校方也未依規定隔離小萍、鄧男，讓她每次上課都很痛苦，因為只要一看到對方，就會勾起不堪的回憶。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）/生命線：1995/張老師專線：1980

未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

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