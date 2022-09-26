鄭運鵬起步時民調落後　選戰幕僚：約兩週前反超並慢慢拉大領先

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬因確診缺席造勢活動，但以人形立牌登場。（圖／鄭運鵬臉書）



記者陶本和／台北報導

年底桃園市長選戰民進黨歷經「換堅」風波後，改由立委鄭運鵬上陣，起初他的支持度確實不如前新竹市長林智堅來的高，甚至居於落後態勢；不過，綠營地方人士透露，近期觀察內部民調、媒體各式民調可以發現，大約兩週前就反超領先，雖然差距還在誤差範圍內，但趨勢跟方向上有慢慢在拉開領先。

民進黨本來由林智堅出戰桃園市長，但最終深陷論文風波，最終為不造成外溢效益，毅然決然退出桃園市長選戰，民進黨也改由鄭運鵬披掛上陣；不過，綠營地方人士透露，陣前換將確實會造成民調支持度的影響，剛換成鄭運鵬後，支持度的確不如林智堅高，甚至是落後給國民黨參選人張善政的。

不過，中廣．蓋洛普26日公布最新民調，桃園選情方面，鄭運鵬獲得24.77%支持度，超過張善政的21.38%，無黨籍的市長參選人鄭寶清則為4.49％。對此，綠營地方人士表示，過去大家討論多是親綠民調，這次民調色彩算是親藍，各方民調就可以拿來做進一步的觀察。

綠營地方人士表示，根據民進黨內部的民調資料，綜合媒體各式民調的結果來觀察，鄭運鵬的支持度大約在兩週前翻盤，並持續維持領先，雖然差距都在誤差範圍內，但從整體趨勢跟方向上看，領先確實有慢慢在拉開。

另外，若是從地方上支持者的熱度來觀察，鄭運鵬選戰幕僚表示，上週六（9／24）舉辦的造勢場合，兼任黨主席的總統蔡英文有到場，但剛好鄭運鵬確診無法到出席，加上當天下雨，在造勢開始前，團隊還擔心支持者不願意到場，所以團隊一開始根本不敢把所有椅子都排下去。

鄭運鵬選戰幕僚說，不過在開放進場時，有不少人是提早到場，因為蔡英文到場，外面還有維安單位針對每一個人安檢，人潮一直來，團隊也趕快把椅子排下去，最後8000多張椅子排完，還是有很多人是站著的，而就現場的觀察，很多到場的支持者是年輕人，也很多是40多歲的爸爸、媽媽，這些人多半不習慣坐在場內，而是會在場邊一邊看一邊聽台上的人講話。

選戰幕僚說，當天8000多張椅子全排滿，場內外評估有1萬多人到場，儘管當天鄭運鵬沒有到現場，但人還是很多，這顯見他的支持度有提高。

在組織陸戰面，鄭運鵬選戰幕僚表示，張善政過去這段時間，有跑後援會類型的組織行程，但多半是政治類，好比跟議員、立委結合，很少有地方社團的後援會，像是職業工會、農漁會等地方社團。

因此，該選戰幕僚表示，鄭運鵬接下來在策略上，除了以他個人文宣空戰之外，在組織上，有鄭文燦政績替他累積的大基礎，會「組織」與「空戰」持續並行強化，期待可以再拉大領先的差距。

▼民進黨桃園市長參選人鄭運鵬造勢。（圖／鄭運鵬臉書）



在張善政陣營選情評估方面，國民黨內人士說，張善政的人設以及選舉路線，都非常符合黨中央現在的「中間、中道路線」，這也是國民黨對今年選舉的期許，希望能拉攏中間選民的支持，桃園的選民結構也都非常符合黨中央所走的中間路線，且桃園是朱立倫的家鄉，因此對黨中央來說是絕對不可輸的縣市，黨中央給張善政不少協助，相信今年國民黨能帶領桃園以及其他縣市打勝仗。

國民黨人士認為，民進黨長期經營空戰，因此鄭運鵬的空戰的確有些實力，張善政團隊也在空戰上發揮不錯的功效。陸戰方面，鄭運鵬雖然有現任市長鄭文燦帶著跑陸戰，但是張善政有邱奕勝、呂玉玲、萬美玲、魯明哲等人的加持，再加上桃園是軍系重鎮，有很多眷村，在這方面黃國園主委蔡忠誠在軍系陸戰也幫忙不少，因此張善政在陸戰上可以說是有強大的陸軍。

藍營人士指出，民進黨受到林智堅論文抄襲案，重創民進黨在桃園的選情，雖然林智堅已退選，但鄭運鵬也因林智堅抄襲案受到牽連，而鄭寶清脫黨參選也對鄭運鵬是一大影響，所以鄭運鵬在桃園市長選戰絕對是背水一戰；鄭寶清脫黨參選，他在地方有一定實力，且可能會吸到民進黨部分的票，對鄭運鵬的影響稍大，這紅利可能會是張善政得到；賴香伶方面，他的聲量總是起不來，在桃園市長四腳督中，可能會被邊緣化，對張善政來說影響似乎不太大。

但藍營人士仍認為，目前張善政的贏面雖看起來較大，但也不敢輕易怠惰，也都持續有各方給予團隊意見，像是朱立倫、黃敏恭、呂玉玲、陳根德、張育美等人，都有給予張善政寶貴的意見，也展現國民黨的團結，相信最後能贏得桃園市長選戰。

至於民眾黨桃園市長參選人賴香伶的選情，白營地方人士表示，賴香伶主要透過推出政策來強攻年輕族群，推出「1280＋」這件事主要聚焦在台北、桃園的通勤族，如果搭台鐵、機捷，每月交通費肯定超過3000元，但只要推出「1280＋」，這個政策對於年輕通勤族來說，一定非常有感。

白營地方人士說，住在桃園的年輕人，最不滿意的就是交通問題，從基層就可以很有感，好比龜山的議員參選人，看到賴香伶有這項政策，都很開心說要幫忙推廣，因為選民對這個議題很有感，爭取的就是在大樓社區的年輕人。

白營地方人士說，張善政在年輕人裡面沒有支持度，多半是不滿林智堅跟論文事件，所以才會去支持張善政，但假設賴香伶聲勢起來，那這些人就有可能會支持賴香伶，而且不容易被操作棄保，這樣就會有希望。

此外，白營人士表示，桃園托嬰托幼也是一大問題，桃園市六都最年輕的城市，但年輕爸媽有小孩之後，卻沒有地方可以送，所以賴香伶推出公托議題，這會讓年輕爸媽很有感。

另一方面，該人士說，賴香伶本身是客家人，而且會講客家話，在南桃園比較多客家莊，賴香伶在楊梅、平鎮支持度不錯，因為客家人之外，客家話也講得很好，所以鄭運鵬才找了黃世杰當總幹事，就是想要穩住南桃園的票。

白營人士表示，現在賴香伶團隊會透過多辦一些活動，讓賴香伶多講客家話，讓她在南桃園多曝光，就算上節目講客家話也可以，就是要爭取4成的客家族群。