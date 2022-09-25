台南10歲童「開山貓」熟練刨路　爸爸道歉：收尾了才讓兒子練習

記者趙蔡州／綜合報導

台南仁德勝利路日前進行道路改善工程，不料有民眾目擊，一名10歲男童獨自駕駛俗稱「山貓」的鏟裝機，熟練地清除路面柏油及石塊，立刻拿手機拍下上傳網路，影片曝光後也引發台南市工務局關注。對此，男童父親表示，當時因為工程已經在收尾了，所以才會讓兒子練習一下，對於引發爭議非常抱歉。

影片中可以看見，一輛小山貓在馬路工地上不斷來回前進，鏟子順暢的升降清除路面柏油、石塊及沙土，整個過程非常流暢，幾乎沒有一絲停頓，不過仔細一看卻發現，山貓駕駛座上的並非工人，而是一位年僅10歲的小男童，讓人不禁好奇，為何男童會在工地獨自操作工程機械。

根據《三立新聞》報導，男童父親表示，他從事道路工程施工相當多年，之前都會載著兒子一起工作，平常也會讓兒子在空地練習，這次因為工程已經在收尾，孩子說想練習看看，才會讓孩子練習，對於引發爭議非常抱歉。

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▲民眾目擊，10歲男童開小山貓在清除路面柏油、石塊及沙土，影片引發爭議。（圖／翻攝記者爆料網）

台南工務局表示，影片為仁德區勝利路道路改善工程。工程在最後階段將完成刨除時，男童在父親陪同下練習操作小山貓，但依規定操作山貓需有相關執照，而男童年紀過小並未考照，明顯是無照駕駛，已經觸犯職業安全法，工務局將依照契約規定處罰，並撤換職業安全衛生管理人員及工地主任。

工務局也指出，因刨除幾乎快完成，因此男童操作山貓對於道路刨除部分品質不會有影響。另外對於整個道路施工工務局也會加強管控，以維持道路品質。

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