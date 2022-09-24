7旬阿公超會撩！有年輕女友還劈4女　一招騙光對方老本遭起訴

圖文／鏡週刊

台北市一名7旬張姓阿公透過臉書社團認識了多名年齡相仿的人妻，儘管自己已有年輕漂亮的同居伴侶徐姓女子，但他仍對其他女網友們下手，並騙對方心甘情願把錢交出來，到手之後隨即甩開對方。其中一名劉姓女子更掏出新台幣66萬元給張男看病、動手術，所幸徐女及時揭發張男「同時交往5人」，聯合其他受害者一起對張翁提告。

根據起訴書指出，徐女去年認識事業有成的張男，不久就與對方同居，但徐女卻發現張男處處留情，在臉書社團上和多名女網友曖昧不清、交往。徐女為了讓所有人看清張男的真面目，便找出這些女網友的電話號碼，大家在接到徐女的電話後才恍然大悟，發現自己被感情詐騙，其中一位60多歲劉姓婦人更被張男騙走老本，總計新台幣66萬元。

對此，劉女表示，她是在去年8月於臉書社團認識張男，張男一開口就叫她「我的戀人」，她被張男的甜言蜜語俘虜，但2人交往後不久，張男就說他因為生病沒錢做手術而有輕生念頭，接著訴苦醫療費與住院費太龐大，更謊稱兒子在日本車禍過世，要去日本辦後事與開刀，加上前妻又住在日本，所以建議2人不要再聯絡了，前後共騙走她66萬元。

這也讓徐女驚覺，張男居然和她的交往過程中，同時劈腿劉女，之後徐女又查出張男找上人妻們交往，但對方怕婚外情曝光，皆選擇息事寧人。不過，劉女不甘感情與金錢受騙，決心要將張男告到底。

張男到案時否認犯行，還稱自己被女人騙過，才會謊騙生病測試對方是否真的愛他，更辯稱自己確實對劉女有感情，想要和對方繼續交往。不過，檢察官調查後發現，張男在有伴侶的狀態下，一共騙了4名女子的感情，且他也不是重病或貧窮的老人，存款有上百萬元，卻騙取劉女的老本，因此認定張男涉及詐欺罪，將他起訴。

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