報復性旅遊來了！「換護照擠爆畫面曝光」　內行曝2招：方便又快　

▲外交部領事事務局人潮滿滿。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

報復性出國旅遊的前奏？一名男網友驚呼，昨（23）日去辦護照，豈料號碼牌拿到100多號，現場炸滿一堆民眾苦等，原PO也只能哀怨排到天荒地老。對此，過來人建議交給旅行社辦理，但缺點要多花一筆代辦費；但如果仍想親自跑一趟外交部領事事務局，還有1招可線上預約，同樣省時又方便。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》哀號表示，昨日下午跑去外交部領事事務局換護照，沒想到裡頭早已擠滿一堆人潮等待，「換個護照要等100多號...」讓原PO崩潰不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友熱議，「報復性旅遊要開始了」、「已過期，現在還不想出國所以懶得辦」、「之前就有人說，要在疫情期間去快辦護照，又快又不用排隊，反正效期有10年那麼久」、「我今年5月剛過期」、「現在出國估計也很貴，等過一陣子比較平穩再出國，不急這一時」。

也有網友曝1招，寧願選擇多花錢找旅行社代辦，省去排隊時間，「花錢給旅行社代辦就好了，這樣排非常浪費時間呀」、「找代辦就好了，排隊幹嘛」、「我的也過期了，要出國再請旅行社跑」。

事實上，外交部表示，自9月29日起全面恢復66個國家免簽證入境待遇，從事商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問等無須申請許可的活動。加上日本10月11日開放自由行，而台灣入境「0+7」預計10月13日上路，讓許多民眾決定衝一波旅遊潮。

▲民眾可多利用「申辦護照網路填表及預約系統」 。（圖／翻攝爆廢公社二館）



辦護照若不想多花代辦費，民眾也可多加利用申辦護照e化作業，「個人申辦護照網路填表及預約系統」能大幅縮短填寫資料與臨櫃等待的時間，能預約未來10個工作天不同時段申辦。外交部領事事務局表示，今年6月就啟動「網路填表服務」，系統內還有「上傳數位照片」及「預約申辦時段」的三合一功能。

貼心的是，「上傳數位照片」功能可協助初步預檢上傳的數位照片是否符合護照照片規格，降低臨櫃申辦時的照片不合格率，如果成功上傳合格的數位照片並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附2張實體照片，進而省去沖洗照片的成本。

外交部領務局副局長薛秀媚表示，民眾若家裡沒有印表機，系統也會透過電郵回傳檔案，可在領務局現場機台套印，但文件仍需本人簽名。