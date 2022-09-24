　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

報復性旅遊來了！「換護照擠爆畫面曝光」　內行曝2招：方便又快　

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲外交部領事事務局人潮滿滿。（圖／翻攝爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

報復性出國旅遊的前奏？一名男網友驚呼，昨（23）日去辦護照，豈料號碼牌拿到100多號，現場炸滿一堆民眾苦等，原PO也只能哀怨排到天荒地老。對此，過來人建議交給旅行社辦理，但缺點要多花一筆代辦費；但如果仍想親自跑一趟外交部領事事務局，還有1招可線上預約，同樣省時又方便。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》哀號表示，昨日下午跑去外交部領事事務局換護照，沒想到裡頭早已擠滿一堆人潮等待，「換個護照要等100多號...」讓原PO崩潰不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友熱議，「報復性旅遊要開始了」、「已過期，現在還不想出國所以懶得辦」、「之前就有人說，要在疫情期間去快辦護照，又快又不用排隊，反正效期有10年那麼久」、「我今年5月剛過期」、「現在出國估計也很貴，等過一陣子比較平穩再出國，不急這一時」。

也有網友曝1招，寧願選擇多花錢找旅行社代辦，省去排隊時間，「花錢給旅行社代辦就好了，這樣排非常浪費時間呀」、「找代辦就好了，排隊幹嘛」、「我的也過期了，要出國再請旅行社跑」。

事實上，外交部表示，自9月29日起全面恢復66個國家免簽證入境待遇，從事商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問等無須申請許可的活動。加上日本10月11日開放自由行，而台灣入境「0+7」預計10月13日上路，讓許多民眾決定衝一波旅遊潮。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲民眾可多利用「申辦護照網路填表及預約系統」 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

辦護照若不想多花代辦費，民眾也可多加利用申辦護照e化作業，「個人申辦護照網路填表及預約系統」能大幅縮短填寫資料與臨櫃等待的時間，能預約未來10個工作天不同時段申辦。外交部領事事務局表示，今年6月就啟動「網路填表服務」，系統內還有「上傳數位照片」及「預約申辦時段」的三合一功能。

貼心的是，「上傳數位照片」功能可協助初步預檢上傳的數位照片是否符合護照照片規格，降低臨櫃申辦時的照片不合格率，如果成功上傳合格的數位照片並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附2張實體照片，進而省去沖洗照片的成本。

外交部領務局副局長薛秀媚表示，民眾若家裡沒有印表機，系統也會透過電郵回傳檔案，可在領務局現場機台套印，但文件仍需本人簽名。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
YouTuber楊寶貝水中「扯下比基尼」！　正面照超兇
「周X寇已瘋」！李明依PO文「改寫這個字」　網狂勸：要小心
紅綠燈砸新手媽恐癱「將提國賠」！　重建手術狀況曝
租20年進屋「慘變下水道風格」噁炸！　女房客還噴1句話
女導遊愛「大鳥」連結人夫喊：好爽！　正宮目睹哭暈
「換護照擠爆畫面」曝光！　內行曝2招：方便又快

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

客運招募駕駛！祭「高薪8萬、獨棟豪華宿舍」搶人　外國人也來應徵

報復性旅遊來了！「換護照擠爆畫面曝光」　內行曝2招：方便又快　

高雄人快衝一波回憶！統一戲院熄燈倒數　今明日電影票只要100元

次世代疫苗開打！北市1.8萬人預約　「逾6成第4劑」觀望長者催出來

豐原太百周慶登場「祭43%回饋創新高」　勤美誠品玩家購物節開跑

曾任SUPER教師獎評審「天人交戰」　教長讚「老師是美麗教育風景」

世貿美容化妝品展民眾敲大槌領獎品　保養品展創意

恢復山林活動！台東開放6林道2步道　都蘭山等3步道持續封閉

快設鬧鐘！搭阿里山百年蒸汽火車賞楓　限定4場手刀快搶

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

客運招募駕駛！祭「高薪8萬、獨棟豪華宿舍」搶人　外國人也來應徵

報復性旅遊來了！「換護照擠爆畫面曝光」　內行曝2招：方便又快　

高雄人快衝一波回憶！統一戲院熄燈倒數　今明日電影票只要100元

次世代疫苗開打！北市1.8萬人預約　「逾6成第4劑」觀望長者催出來

豐原太百周慶登場「祭43%回饋創新高」　勤美誠品玩家購物節開跑

曾任SUPER教師獎評審「天人交戰」　教長讚「老師是美麗教育風景」

世貿美容化妝品展民眾敲大槌領獎品　保養品展創意

恢復山林活動！台東開放6林道2步道　都蘭山等3步道持續封閉

快設鬧鐘！搭阿里山百年蒸汽火車賞楓　限定4場手刀快搶

ESPN公布新賽季NBA 5大球星　詹皇、KD雙雙落榜引熱議

峮峮合體啦啦隊眾女神！王仁甫嗨喊：聞到所有人的髮香

他靠1招讓房貸利率「1.735降到1.705%」　過來人讚：真的有用

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

11組人搶看屋！「房子1天就租出去」　女房東卻因1原因後悔了

世界賽開打前Fnatic下路驚傳確診　官推：正與Riot協調出賽事宜

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

「可以騎你女兒嗎」全場驚呆！　董事長瞎問業務妹...父怒告慘爆

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

快訊／宜蘭23:59發生規模4.0地震

跨聯盟籃球「激突正妹」IG曝光　本人6字限動回應

《放進去一下下就好》別亂唱　呂秋遠：律師費很貴

等餐超久外送員竟說「很可以」　服務生熱舞畫面曝

錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊

想煮網咖味泡麵　網：鍋子是關鍵

肝連妹「E乳沾奶油」自舔　影片曝光萬人暴動

雨彈一早就開炸！4縣市大雨特報　警戒區出爐

7月大被拋棄！媽晚年求扶養「討1個月1萬」

搶救花東震後觀光！悠遊國旅10月起加碼　花東旅行團多領1萬補助

更多熱門

相關新聞

房貸族最擔心的十件事

房貸族最擔心的十件事

央行繼3月升息1碼，6月升息半碼（0.125個百分點）後，昨（22日）又再度升息半碼。升息有助降低通膨、物價緩漲；但對揹房貸的人來說，則每月需負擔的費用就更多，以房貸1000萬、利率1.6％試算，30年房貸升息半碼，房貸負擔每月多出608元。

國門兩階段開放！8大QA一次看

國門兩階段開放！8大QA一次看

請4天放16天！一張圖看「2023請假攻略」

請4天放16天！一張圖看「2023請假攻略」

0+7將上路！各國入境、口罩規定一次看

0+7將上路！各國入境、口罩規定一次看

入境＋口罩「3階段神速解禁」一次看！

入境＋口罩「3階段神速解禁」一次看！

關鍵字：

出國換護照外交部領事事務局網路預約旅行社代辦

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面