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國境開放包含陸港澳人士！王必勝：執行細節由陸委會規劃

▲▼9/29起檢疫改一人一室。0+7實施細節。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

9/29起邊境開放同時恢復免簽，10/13更解除禁團令，開放非免簽國來台觀光。面對媒體關心是否包含中港澳人士？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，國境開放是一個大方向，但中港澳人士將由陸委會規劃，其餘國家則由外交部統籌，執行細節會依照他們規劃內容做開放。

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，考量全球疫情趨緩，各國均逐步開放邊境及境內防疫措施，經持續滾動檢討國際國內疫情，國內防疫與醫療量能，並兼顧防疫與經濟且同步提升機場入境通關服務量能，將分兩階段鬆綁邊境檢疫及社區防疫措施。

預計觀察1週後，自9月29日零時(航班表定抵臺時間)起，放寬以下措施：

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一、每週入境總人數：每週由現行5萬人次調增為6萬人次為原則。

二、檢測措施：
(一)取消入境時(D0)於機場/港口執行之唾液PCR檢測，改由國際港埠工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，於居家檢疫及自主防疫期間檢測。
(二)入境前14日內有疑似COVID-19症狀旅客，請主動於「入境檢疫系統」申報，並於入境時由檢疫人員評估，配合於國際港埠或後送醫院採檢。

三、檢疫天數及處所：入境日為第0天，維持「3天居家檢疫及4天自主防疫」，開放居家檢疫及自主防疫期間得採「1人1室」。

四、入境至檢疫處所交通方式：維持得搭乘防疫車輛、自駕或由親友/機關團體車輛接送，亦重申請參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。

五、全面恢復免簽證待遇機制。

▲▼9/29起檢疫改一人一室。0+7實施細節。（圖／指揮中心提供）

指揮中心進一步說明，為穩健開放相關邊境管制措施，已與各部會積極準備增加入境總量、「0+7自主防疫」等目標，並視疫情發展決定實施日期，預計10月13日正式實施：

一、每週入境總人數：試行每週15萬人次為原則。

二、檢疫天數及處所：入境日為第0天，放寬為「7天自主防疫」，取消原3天居家檢疫；同時，入境時取消開立「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」。

三、檢測措施：
(一)入境時維持由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，於自主防疫期間進行檢測。
(二)入境前14日內有疑似COVID-19症狀旅客，請主動於入境時通報疾病管制署之機場/港口檢疫人員，依檢疫人員評估，配合於國際港埠或後送醫院採檢。

四、入境旅客交通方式：無相關症狀之旅客，得搭乘大眾運輸工具。

五、非免簽證國家開放得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來臺簽證，且同步取消旅行團限團令。

指揮中心將持續依疫情狀況、邊境措施執行情形、國內防疫及醫療量能等面向，滾動式調整防疫策略及相關配套，請民眾儘速接種疫苗並落實相關防疫規範，配合邊境穩健解封，邁向正常生活。

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